Сегодня 15 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети WhatsApp переизобрёл голосовую почту — и...
реклама
Новости Software

WhatsApp переизобрёл голосовую почту — и получил другие нововведения с последним крупным обновлением

WhatsApp начал распространять крупное обновление, которое привнесёт в мессенджер ряд новых функций для повышения удобства общения. Речь о сообщениях о пропущенных звонках с возможностью оставить голосовое или видеосообщение, реакции в групповых звонках, стикеры в статусах и не только.

Источник изображения: wabetainfo.com

Источник изображения: wabetainfo.com

Ключевым нововведением стала возможность оставлять короткие голосовые или видеосообщения в случае, если пользователь не ответил на звонок. Если контакт не ответил на вызов в WhatsApp, у звонившего на экране появится кнопка записи сообщения, которое сразу попадает в чат у вызываемого абонента — как в голосовой почте.

В групповых голосовых чатах появилась функция реакций с помощью эмодзи, позволяющая участникам выражать эмоции, не прерывая говорящего. Во время видеозвонков приложение теперь автоматически выделяет текущего выступающего. Также обновлены инструменты на базе Meta AI: пользователи могут создавать более детализированные изображения по текстовому запросу, а любую картинку в чате — преобразовать в короткую анимацию, отправив команду animate it («анимируй») в диалоге с ИИ.

Для функции «Статус» добавлены интерактивные стикеры с возможностью настройки эмодзи, а также стикеры-вопросы. Ответы на такие вопросы отправляются автору статуса в приватном режиме и управляются в новом разделе «Активность». Аналогичные вопросы теперь можно добавлять и в каналы: ответы подписчиков приходят администратору конфиденциально, а личность ответившего скрыта от других участников. В десктопных версиях приложения (Mac, Windows, веб-интерфейс) была переработана вкладка с медиафайлами, объединившая документы, ссылки и медиа в одном месте, а также улучшены превью ссылок в чатах.

Как сообщили в компании, обновление с этими функциями, включая сообщения после пропущенных вызовов, инструменты ИИ и интерактивные стикеры, постепенно распространяется среди пользователей iOS, Android и десктопных платформ. Окончательный выход всех новых возможностей может варьироваться в зависимости от устройства, учётной записи и региона проживания пользователя.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обнаружен Android-троян Sturnus, который перехватывает сообщения в WhatsApp и Telegram
Исследователи собрали базу из 3,5 млрд номеров WhatsApp — мессенджер сам их выдавал
Meta✴ увернулась от принудительного разделения — суд не признал Instagram✴ и WhatsApp источником монополии
Google зачистила YouTube от ИИ-видео с персонажами Disney
Google Translate научился синхронно переводить живую речь на 70 языков в любых наушниках
Названы страны, где дешевле всего создавать фейковые аккаунты — Россия в лидерах, рядом США и Британия
Теги: мессенджеры, whatsapp
мессенджеры, whatsapp
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.