WhatsApp переизобрёл голосовую почту — и получил другие нововведения с последним крупным обновлением

WhatsApp начал распространять крупное обновление, которое привнесёт в мессенджер ряд новых функций для повышения удобства общения. Речь о сообщениях о пропущенных звонках с возможностью оставить голосовое или видеосообщение, реакции в групповых звонках, стикеры в статусах и не только.

Ключевым нововведением стала возможность оставлять короткие голосовые или видеосообщения в случае, если пользователь не ответил на звонок. Если контакт не ответил на вызов в WhatsApp, у звонившего на экране появится кнопка записи сообщения, которое сразу попадает в чат у вызываемого абонента — как в голосовой почте.

В групповых голосовых чатах появилась функция реакций с помощью эмодзи, позволяющая участникам выражать эмоции, не прерывая говорящего. Во время видеозвонков приложение теперь автоматически выделяет текущего выступающего. Также обновлены инструменты на базе Meta✴ AI: пользователи могут создавать более детализированные изображения по текстовому запросу, а любую картинку в чате — преобразовать в короткую анимацию, отправив команду animate it («анимируй») в диалоге с ИИ.

Для функции «Статус» добавлены интерактивные стикеры с возможностью настройки эмодзи, а также стикеры-вопросы. Ответы на такие вопросы отправляются автору статуса в приватном режиме и управляются в новом разделе «Активность». Аналогичные вопросы теперь можно добавлять и в каналы: ответы подписчиков приходят администратору конфиденциально, а личность ответившего скрыта от других участников. В десктопных версиях приложения (Mac, Windows, веб-интерфейс) была переработана вкладка с медиафайлами, объединившая документы, ссылки и медиа в одном месте, а также улучшены превью ссылок в чатах.

Как сообщили в компании, обновление с этими функциями, включая сообщения после пропущенных вызовов, инструменты ИИ и интерактивные стикеры, постепенно распространяется среди пользователей iOS, Android и десктопных платформ. Окончательный выход всех новых возможностей может варьироваться в зависимости от устройства, учётной записи и региона проживания пользователя.