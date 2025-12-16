Сегодня 16 декабря 2025
Научно-фантастический шутер Supreme Experiment отправит в мир, где люди потеряли волю к жизни, а машины её обрели — первый трейлер и подробности

Разработчики из студии Argunov Games посредством портала IGN представили дебютный трейлер своего научно-фантастического приключенческого шутера от первого лица Supreme Experiment.

Источник изображений: Argunov Games

События игры развернутся в мире возможного будущего, где человечество потеряло волю к жизни, а машины её обрели. Люди отступили в города-шпили (башни высотой 8 км), снабжают которые разумные механизмы внизу.

По сюжету однажды поток ресурсов прекращается, и башни сковывают холод и голод. В роли юного студента, пытающегося спасти свою мать, игрокам предстоит спуститься на заброшенную поверхность и выяснить, что случилось.

За прошедшее время машины развились в отдельный вид, сформировали цивилизацию, основали враждующие между собой кланы, придумали странные религии на обломках человеческих и возомнили себя реинкарнацией древних восточных богов.

По пустоши разбросаны загадочные QR-коды, которые активируют спрятанное в реальности обширное параллельное измерение, родившееся из бага — целый мир со своим обществом и секретами.

Разработчики обещают игру, где пользователь не наблюдает за событиями, а формирует их: «Мы имеем в виду настоящую интерактивность. Обширный, цельный мир со своей историей и логикой, живущий независимо, но реагирующий на все ваши действия».

Supreme Experiment создаётся для ПК (Steam) и не имеет сроков выхода. Согласно информации на официальном сайте, игра на ранней стадии разработки: в настоящее время команда трудится над геймплейным прототипом.

