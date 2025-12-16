Китайские дорожные полицейские начали отслеживать нарушителей с помощью умных очков

В Чанше (Китай) сотрудникам подразделения управления дорожным движением выдали умные очки с искусственным интеллектом, которые позволяют идентифицировать транспортные средства и получать данные о водителях за считанные секунды.

Носимое устройство обладает небольшим весом и выглядит как обычные очки. Встроенная 12-мегапиксельная широкоугольная камера с поддержкой алгоритмов стабилизации изображения обеспечивает высокую чёткость снимков даже при движении сотрудника полиции и высокой интенсивности дорожного трафика.

Одной из важнейших особенностей устройства является автоматическое распознавание номерных знаков. Система работает в автономном режиме с точностью более 99 % и выдаёт результаты менее чем за секунду. Также она отличается высокой надёжностью и может использоваться в любое время суток, даже при слабом освещении.

После идентификации транспортного средства система в режиме реального времени подключается к базе данных дорожного движения служб общественной безопасности и отображает на встроенном дисплее данные о регистрации, статусе техосмотра и записях об имеющихся нарушениях владельца.

Умные очки также поддерживают технологию распознавания лиц, перевод голоса в реальном времени на более чем 10 языков и обеспечивают видеозапись места происшествия для сотрудников правоохранительных органов.

Благодаря использованию умных очков на проверку одной полосы движения у работников дорожной службы теперь уходит не более одной–двух секунд вместо прежних 30 секунд.