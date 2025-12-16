Сегодня 16 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Германия первой в мире начала стабилизир...
реклама
Новости Hardware

Германия первой в мире начала стабилизировать электросети с помощью суперконденсаторов

Стабилизация частоты в электросетях на уровне 50 Гц, удержание стабильной мощности и компенсация реактивной мощности для снижения потерь на протяжении более ста лет традиционно и во многом обеспечиваются за счёт механической инерции тяжёлых роторов генераторов на угольных и газовых электростанциях. Всё это уходит корнями в ископаемую во всех смыслах электрогенерацию и не отражает прогресса, свойственного началу XXI века, — миниатюризации, экологичности и электроники.

Источник изображений: Siemens

Источник изображений: Siemens

Первой в мире на новый принцип стабилизации рабочих характеристик электросетей перешла Германия. Точнее, она сделала шаг в этом направлении, запустив систему стабилизации электросетей на суперконденсаторах. Вместо шумного и огромного машинного зала в роли синхронного компенсатора выступила сравнительно небольшая, тихая и чистая комната с модулем STATCOM (статический синхронный компенсатор) и стойками с суперконденсаторами, каждый из которых представляет собой нечто, напоминающее банку из-под газировки.

Первый такой компенсатор подключён к сети на подстанции в районе Мерум (Нижняя Саксония). Проект реализован компаниями Siemens Energy (разработчик технологии SVC Plus FS) и TenneT (оператор сети передачи электроэнергии). Система сейчас проходит тестовый режим и вскоре перейдёт в коммерческую эксплуатацию. Это инновационное решение, разработка которого заняла более десяти лет, а строительство — около трёх лет.

Технология вместо традиционных аккумуляторов и механической инерции маховиков использует суперконденсаторы. По своим свойствам они способны в течение миллисекунд обеспечивать мгновенную отдачу высокой мощности в электросеть, компенсируя отклонения частоты и реактивную мощность. По сути, это создаёт искусственную инерцию сети, заменяя такой традиционный механизм компенсации мощности и частоты, как регулируемая скорость вращения валов генераторов на угольных или газовых электростанциях. Более того, система эффективно работает в автоматическом режиме с дистанционным мониторингом и диагностикой.

Вся эта новизна возникла не случайно. В Германии высока доля генерации с помощью солнечных панелей, которые вместе со своими инверторами физически не способны обеспечивать компенсационные механизмы. При этом идёт интенсивное закрытие угольных и газовых электростанций, что лишает национальные энергосети традиционных способов компенсации отклонений частоты и поддержания нагрузки. Не случайно проект в Мерум реализован на базе подстанции закрытой угольной электростанции. Он органично заменит выведенные из эксплуатации генераторы новым, современным и чистым механизмом компенсации на основе суперконденсаторов. Что из этого окажется надёжнее — вопрос пока открытый: пара-тройка шумных и громоздких генераторов или тысячи и тысячи суперконденсаторов, размещённых в нескольких стойках.

Ожидается, что для нормальной работы энергосетей в Германии потребуется до 30 таких компенсационных подстанций на суперконденсаторах. По крайней мере, именно такое количество планирует установить оператор сети TenneT.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Важный рубеж: аккумуляторы подешевели достаточно, чтобы солнечная энергия была доступной круглые сутки
Марс оказался в ответе за длительность ледниковых периодов на Земле, выяснили учёные
Австралийцы отожгли лучший в мире суперконденсатор из графена
Открыта экзопланета с двумя газовыми хвостами, один из которых ведёт себя неподобающе
Бум ИИ взвинтил цены на уран, используемый в качестве топлива для АЭС
Впервые учёные наблюдали настоящую алхимию — солнечный нейтрино превратил изотоп углерода в азот
Теги: электрогенерация, возобновляемая энергия, германия
электрогенерация, возобновляемая энергия, германия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.