PayPal пожелала превратиться в американский банк

Даже для компании такого размера, как PayPal, получение статуса банка в США — задача нетривиальная. Однако в этом году Белый дом решил смягчить жёсткие требования к финтех-компаниям, желающим преобразоваться в банк. Ряд крипто-компаний уже получили предварительное разрешение на такое преобразование. Сегодня PayPal сообщила о подаче заявки на создание PayPal Bank в США. Компания планирует заняться кредитованием малого бизнеса и сберегательными счетами.

Сегодня компания PayPal Holdings объявила о подаче заявок в Департамент финансовых учреждений штата Юта и Федеральную корпорацию страхования депозитов на создание промышленной кредитной компании PayPal Bank, зарегистрированной в штате Юта.

Компания планирует предлагать клиентам сберегательные счета с начислением процентов и заявляет, что будет использовать эти средства для предоставления кредитов малому бизнесу. В случае одобрения заявки PayPal депозиты клиентов нового банка будут застрахованы федеральным страхованием.

«Привлечение капитала остаётся серьёзным препятствием для малых предприятий, стремящихся к росту и масштабированию, — заявил президент и главный исполнительный директор PayPal Алекс Крисс (Alex Chriss). — Создание PayPal Bank укрепит наш бизнес и повысит эффективность, что позволит нам лучше поддерживать рост малого бизнеса и экономические возможности по всей территории США».

«PayPal стремится извлечь выгоду из более либерального подхода администрации Трампа к надзору за финансовой отраслью […] Заявка PayPal поступила после того, как в этом году ряд криптокомпаний и необанков попытались воспользоваться открытостью администрации Трампа к нетрадиционным финансовым компаниям, выходящим на регулируемый банковский рынок», — сообщило издание Financial Times.

Ранее PayPal уже получила банковскую лицензию в Люксембурге.