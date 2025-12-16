Сегодня 16 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети PayPal пожелала превратиться в американс...
реклама
Новости Software

PayPal пожелала превратиться в американский банк

Даже для компании такого размера, как PayPal, получение статуса банка в США — задача нетривиальная. Однако в этом году Белый дом решил смягчить жёсткие требования к финтех-компаниям, желающим преобразоваться в банк. Ряд крипто-компаний уже получили предварительное разрешение на такое преобразование. Сегодня PayPal сообщила о подаче заявки на создание PayPal Bank в США. Компания планирует заняться кредитованием малого бизнеса и сберегательными счетами.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Сегодня компания PayPal Holdings объявила о подаче заявок в Департамент финансовых учреждений штата Юта и Федеральную корпорацию страхования депозитов на создание промышленной кредитной компании PayPal Bank, зарегистрированной в штате Юта.

Компания планирует предлагать клиентам сберегательные счета с начислением процентов и заявляет, что будет использовать эти средства для предоставления кредитов малому бизнесу. В случае одобрения заявки PayPal депозиты клиентов нового банка будут застрахованы федеральным страхованием.

«Привлечение капитала остаётся серьёзным препятствием для малых предприятий, стремящихся к росту и масштабированию, — заявил президент и главный исполнительный директор PayPal Алекс Крисс (Alex Chriss). — Создание PayPal Bank укрепит наш бизнес и повысит эффективность, что позволит нам лучше поддерживать рост малого бизнеса и экономические возможности по всей территории США».

«PayPal стремится извлечь выгоду из более либерального подхода администрации Трампа к надзору за финансовой отраслью […] Заявка PayPal поступила после того, как в этом году ряд криптокомпаний и необанков попытались воспользоваться открытостью администрации Трампа к нетрадиционным финансовым компаниям, выходящим на регулируемый банковский рынок», — сообщило издание Financial Times.

Ранее PayPal уже получила банковскую лицензию в Люксембурге.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Покупки прямо в ChatGPT можно будет оплачивать через PayPal
Большая часть мира осталась без возможности оплаты покупок в Steam через PayPal — Valve объяснила, что произошло
PayPal добавила стейблкоин PYUSD в популярный среди мемкоинов блокчейн Solana
Мировой интернет-трафик подскочил на 19 % в этом году, и теперь заметную его часть генерируют ИИ-боты
Google зачистила YouTube от ИИ-видео с персонажами Disney
Google Translate научился синхронно переводить живую речь на 70 языков в любых наушниках
Теги: paypal, банк, заявка
paypal, банк, заявка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.