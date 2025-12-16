Сегодня 16 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Госдума обязала все домовые чаты в Росси...
реклама
Новости Software

Госдума обязала все домовые чаты в России переехать в мессенджер Max

Госдума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации и операторов по вывозу мусора до конца года перевести взаимодействие с жильцами многоквартирных домов (МКД) в чаты национального мессенджера Max. Существующие домовые чаты в других мессенджерах должны быть перенесены в Max. Это решение затронет почти миллион МКД по всей стране.

Источник изображений: Госдума РФ

Источник изображений: Госдума РФ

Сегодня Госдумой РФ был принят во втором и третьем чтении законопроект № 928725-8 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 20 Закона Российской Федерации “О статусе столицы Российской Федерации” (в части совершенствования деятельности по управлению общим имуществом в многоквартирном доме)».

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что до конца года в мессенджере Max должны появиться официальные домовые чаты для всех МКД страны: «Серьёзная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Принятый сегодня закон также определил процесс принятия решений общим собранием собственников МКД об избрании членов совета МКД. Эта процедура должна оформляться протоколом в соответствии с требованиями Минстроя РФ. Это министерство также определяет порядок и сроки оформления актов приёмки услуг и выполненных работ по содержанию и ремонту.

Порядок и правила взаимодействия УК с жильцами определит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Для руководителей УК предусмотрена замена квалификационного экзамена на оценку квалификации.

По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, соответствующая поправка была принята в рамках доработки законопроекта ко второму чтению. По его словам, мера направлена на повышение качества управления многоквартирными домами и создание единого официального цифрового канала общения жильцов и управляющих компаний.

Загрузить полный текст закона в формате PDF можно по ссылке.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Госдуме призвали «немедленно, в скорейшие сроки» сделать российский аналог Roblox
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
Госдума окончательно запретила россиянам искать экстремистские материалы в интернете
Мировой интернет-трафик подскочил на 19 % в этом году, и теперь заметную его часть генерируют ИИ-боты
Google зачистила YouTube от ИИ-видео с персонажами Disney
Google Translate научился синхронно переводить живую речь на 70 языков в любых наушниках
Теги: закон, мессенджер, max, госдума
закон, домовой чат, мессенджер, max, госдума
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.