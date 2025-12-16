Госдума обязала все домовые чаты в России переехать в мессенджер Max

Госдума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации и операторов по вывозу мусора до конца года перевести взаимодействие с жильцами многоквартирных домов (МКД) в чаты национального мессенджера Max. Существующие домовые чаты в других мессенджерах должны быть перенесены в Max. Это решение затронет почти миллион МКД по всей стране.

Сегодня Госдумой РФ был принят во втором и третьем чтении законопроект № 928725-8 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 20 Закона Российской Федерации “О статусе столицы Российской Федерации” (в части совершенствования деятельности по управлению общим имуществом в многоквартирном доме)».

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что до конца года в мессенджере Max должны появиться официальные домовые чаты для всех МКД страны: «Серьёзная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Принятый сегодня закон также определил процесс принятия решений общим собранием собственников МКД об избрании членов совета МКД. Эта процедура должна оформляться протоколом в соответствии с требованиями Минстроя РФ. Это министерство также определяет порядок и сроки оформления актов приёмки услуг и выполненных работ по содержанию и ремонту.

Порядок и правила взаимодействия УК с жильцами определит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Для руководителей УК предусмотрена замена квалификационного экзамена на оценку квалификации.

По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, соответствующая поправка была принята в рамках доработки законопроекта ко второму чтению. По его словам, мера направлена на повышение качества управления многоквартирными домами и создание единого официального цифрового канала общения жильцов и управляющих компаний.

Загрузить полный текст закона в формате PDF можно по ссылке.