Сегодня 16 декабря 2025
Новости Software

Анонсирован Westlanders — симулятор выживания на Диком Западе с прогрессивной экономической моделью

Разработчики из испанской студии The Breach совместно с издательством Radical Theory анонсировали Westlanders — симулятор выживания в декорациях Дикого Запада. По случаю анонса был выпущен трейлер с демонстрацией реального геймплея.

Источник изображений: Radical Theory

Westlanders сможет предложить стандартный набор активностей для игр подобного жанра: исследование мира, сбор ресурсов, возведение построек разной степени сложности, прокачка личного имущества. Выживать в непростых условиях можно как одному, так и вместе с другими пользователями.

На поздних этапах развития здесь получится даже наладить производственную линию с автоматизированной добычей полезных ископаемых. Созидательным процессам в Westlanders будут мешать представители злобно настроенной фауны, болезни, суровый климат и многое другое.

Westlanders
«Оптимизируйте свои операции с точностью, сравнимой с заводской. Нанимайте специализированных рабочих и управляйте их заданиями и заработной платой, чтобы автоматизировать производство ресурсов, максимизировать эффективность и доминировать», — так авторы симулятора выживания описывают геймплей на поздних этапах.

Westlanders должна выйти в 2026 году на ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S.

Источники:

