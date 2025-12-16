Сегодня 16 декабря 2025
Colorful выпустила компактные видеокарты iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini и RTX 5070 Mini OC

Компания Colorful представила новую фирменную серию видеокарт iGame GeForce RTX 50 Mini. В неё вошли модели iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini с 8 и 16 Гбайт памяти, а также iGame GeForce RTX 5070 Mini OC с 12 Гбайт памяти. Все новинки оснащены компактными системами охлаждения с одним вентилятором и предназначены в первую очередь для использования в составе мини-ПК формата Mini-ITX.

Источник изображений: Colorful

Источник изображений: Colorful

Все три представленные карты обладают одинаковыми размерами 180 × 123 × 39,8 мм. По словам Colorful, в продаже новинки, по крайней мере в Китае, появятся с 19 декабря. Стоимость модели RTX 5060 Ti 8GB составляет 3499 юаней (около $497), версия RTX 5060 Ti 16GB оценивается в 3999 юаней (около $568), а модель RTX 5070 12GB получила ценник 5199 юаней (около $738).

В рамках поколения видеокарт Nvidia Blackwell компания Colorful обновила внешний вид видеокарт серии Mini. Если модели GeForce RTX 40 предыдущего поколения имели бело-серебряное оформление, то новые модели GeForce RTX 50-й серии получили чёрное оформление, а также ARGB-подсветку, управлять которой можно через фирменное приложение Zizai Planet. В составе систем охлаждения видеокарт используются вентиляторы размером 95 мм.

Для графического процессора моделей iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini с 8 и 16 Гбайт, оснащённого 4608 ядрами CUDA, заявляется базовая частота GPU 2407 МГц и Boost-частота 2632 МГц. Карты оснащены чипами памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с на контакт и поддержкой 128-битной шины. Заявленная пропускная способность памяти составляет 448 Гбайт/с.

Графический чип модели iGame GeForce RTX 5070 Mini OC 12GB имеет 6144 ядра CUDA, работает на базовой частоте 2325 МГц и обладает Boost-частотой 2557 МГц. В карте используются чипы памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с на контакт с поддержкой 192-битной шины. Пропускная способность памяти составляет 672 Гбайт/с.

Для моделей RTX 5060 Ti заявлено энергопотребление 180 Вт, для модели RTX 5070 — 250 Вт. Первые оснащены одним 8-контактным разъёмом питания PCIe, старшая модель получила один 12+4-контактный разъём питания 12V-2×6. Для младших моделей рекомендуется использовать блок питания мощностью от 600 Вт, для модели RTX 5070 — от 650 Вт.

Источник:

