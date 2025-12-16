Генеральный директор Mozilla Энтони Энзор-Демео (Anthony Enzor-DeMeo) заявил, что в условиях стремительного внедрения ИИ в браузеры, в Firefox будет сделана ставка на прозрачность и пользовательский контроль над своими данными. Он заверил, что именно эти принципы станут основой доверительных отношений между Mozilla и аудиторией, особенно на фоне тревог, вызванных коммерциализацией ИИ в браузерах, где интересы бизнеса и пользователей всё чаще вступают в противоречие.

Энзор-Демео, возглавивший Mozilla почти год назад и до этого руководивший командой разработки Firefox, отметил, что к 2026 году браузер получит режим AI Mode, который позволит пользователям самостоятельно выбирать, какую языковую модель использовать — открытые решения, частные облачные сервисы, размещённые на инфраструктуре Mozilla, или модели от крупных технологических компаний, например, ChatGPT или Gemini. Он также подчеркнул, что Mozilla сознательно отказывается от создания собственной большой языковой модели (LLM) и не будет продвигать какую-то конкретную модель. «У нас нет стимула продвигать ту или иную модель, — говорит он. — Поэтому мы будем пытаться выйти на рынок с несколькими моделями».

Несмотря на планы в сфере ИИ, абсолютным приоритетом для Mozilla, как пишет The Verge, остаётся развитие самого браузера Firefox, который гендиректор назвал основой всего бизнеса. Аудитория браузера составляет около 200 миллионов активных пользователей в месяц, и при этом демонстрирует устойчивый рост, особенно на мобильных платформах.

В финансовом плане Mozilla признаёт необходимость диверсификации доходов, которые сегодня критически зависят от партнёрского соглашения с Google. Однако, по мнению гендиректора, эту задачу можно решить, не отходя от браузера как основной платформы. Потенциал он видит в комбинации рекламной модели, подписок на премиум-функции и партнёрских отношений в области поиска и ИИ.

При этом Энзор-Демео намеренно отказывается от простых, но противоречащих миссии Mozilla путей монетизации, таких как отказ от блокировщиков рекламы, который, по его оценкам, мог бы приносить около $150 млн в год. Убеждённость руководства в успешности своего браузера заключается в том, что в долгосрочной перспективе пользователи готовы поддерживать продукт, который гарантирует им прозрачность и контроль.