Разработчик HDMI покажет прототип кабеля...
Новости Hardware

Разработчик HDMI покажет прототип кабеля для дисплеев 10K и игровой монитор с 500 Гц на выставке CES 2026

Организация HDMI Licensing Administrator (HDMI LA), занимающаяся разработкой, поддержкой и лицензированием стандарта HDMI, сообщила, что представит на выставке CES 2026 серию игровых демонстраций. На стенде организации будет проведено сравнение трех классов кабелей HDMI, включая ранние прототипы кабеля Ultra96 HDMI, совместимые со стандартом HDMI 2.2.

Источник изображения: HDMI LA

Источник изображения: HDMI LA

Ultra96 — это новый сертифицированный класс кабелей, представленный в спецификации HDMI 2.2 в июне этого года, рассчитанный на скорость передачи данных до 96 Гбит/с. HDMI LA также использует обозначение Ultra96 для устройств, поддерживающих режимы 64, 80 или 96 Гбит/с. Новый стандарт почти наверняка появится в видеокартах следующего поколения. Как пишет VideoCardz, утечки подтверждают такую поддержку уже для семейства графики AMD на архитектуре RDNA 5.

В рамках одной из запланированных демонстраций покажут игровой монитор с частотой обновления 500 Гц, подключённый к игровой приставке Xbox Series X и игровому ПК. Xbox Series X оснащена портом HDMI 2.1, поэтому консольная часть этой системы не является источником HDMI 2.2. На выставке также покажут новые кабели Ultra High Speed HDMI Cable (до 48 Гбит/с) и Premium High Speed HDMI Cable (до 18 Гбит/с) в рамках сравнения их возможностей. HDMI LA также указывает технологии VRR, ALLM и QFT в качестве игровых функций, которые будут использоваться для демонстрации возможностей HDMI 2.2.

Стандарт HDMI 2.2 также включает протокол индикации задержки (LIP) для более точной синхронизации аудио и видео в многоканальных трактах, например через ресиверы или саундбары. Финальные спецификации стандарта HDMI 2.2 были приняты в июне 2025 года. HDMI.org указывает для него пропускную способность до 96 Гбит/с и поддержку дисплеев с разрешением до 16K при 60 Гц. Для стандарта также заявлена поддержка несжатых видеоформатов с 10- и 12-битной глубиной цвета при разрешении 8K и частоте 60 Гц, а также 4K при 240 Гц.

Источник:

Теги: hdmi 2.2, ces 2026, 16k видео
