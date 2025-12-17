Google превратила Gemini в фабрику мини-приложений — Opal стал доступен всем пользователям

Google приступила к интеграции ИИ-генератора мини-приложений Opal в веб-версию Gemini. Это означает, что пользователи могут задействовать инструмент генерации программного кода для создания небольших приложений с нуля.

Google анонсировала Opal ранее в этом году, но тогда ИИ-генератор программного кода был доступен только в рамках Google Labs пользователям из США. С его помощью можно создавать мини-приложения с нуля и делиться ими, а также вносить различные изменения с помощью запросов на естественном языке.

Помимо возможности создания мини-приложений на базе ИИ прямо в веб-версии Gemini, Google также улучшила визуальный редактор Opal. Теперь в процессе создания мини-приложений в новом режиме просмотра текстовые запросы будут преобразовываться в списки шагов, что упростит редактирование логики работы будущих приложений.

В дополнение к этому в Opal можно просматривать список модулей, которые уже были сгенерированы с помощью сервиса. Пользователь имеет возможность изменять эти мини-приложения в соответствии с собственными потребностями. Если нужно создать какой-либо программный продукт с нуля, можно задействовать расширенный редактор.

Отметим, что Opal не является частью сервиса Gemini. Это означает, что данные, полученные при взаимодействии с ИИ-генератором программного кода, не будут отображаться в истории активности Gemini.