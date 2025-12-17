Сегодня 17 декабря 2025
Новости Software

Meta✴ намерена внедрить единый анонимный «ключ возраста» для проверки пользователей Instagram✴, WhatsApp и Facebook✴

Многие страны уже предъявляют на законодательном уровне требования к проверке возраста пользователей различных онлайн-ресурсов, чтобы оградить несовершеннолетних от нежелательного контента. Компания Meta Platforms изучает возможность внедрения технологии AgeKey сингапурского стартапа K-ID для формирования единого подхода к проверке возраста пользователей Facebook, Instagram, WhatsApp и других продуктов компании.

Источник изображения: Unsplash, Julie Ricard

Источник изображения: Unsplash, Julie Ricard

Если эксперимент себя оправдает, Meta собирается распространить технологию AgeKey на рынках нескольких стран, где официально присутствуют её социальные сети и приложения. По словам представителей компании, технология AgeKey довольно дружелюбна по отношению к пользователям, если сравнивать её с другими распространёнными подходами. Система позволяет пользователю пройти верификацию возраста единственный раз, а затем входить с подтверждёнными данными на разные ресурсы, поддерживающие этот механизм. При этом запрашивающая верификацию возраста платформа не получает никаких личных данных пользователя, они остаются для неё анонимными, указывается лишь способ верификации.

Принцип работы AgeKey во многом схож с применением ключей доступа (passkey), которое может сочетаться с биометрической идентификацией личности через фото или отпечаток пальца. Ключи доступа получили широкое распространение, они принимаются многими интернет-браузерами, мобильными приложениями и устройствами. Подтверждать возраст каждый раз при входе на тот или иной информационный ресурс не потребуется.

Сингапурская K-ID поглотила французскую Opale, которая и разработала AgeKey, в прошлом месяце. Первая из компаний управляет AgeKey через дочернюю структуру по имени OpenAge Initiative. Не исключено, что OpenAge может обрести самостоятельность для сохранения подлинной нейтральности. В своё время консорциум банков запустил карточную платёжную систему Visa, и в сфере верификации возраста можно реализовать аналогичную инициативу. Если AgeKey будет взята на вооружение крупными технологическими компаниями, она может стать своего рода отраслевым стандартом. Для пользователей система совершенно бесплатна, комиссия берётся с тех сервисов, к которым её клиенты получают доступ. Впрочем, пока OpenAge остаётся убыточной, поэтому вопрос интеграции в экосистему крупных игроков рынка является для неё критически важным.

Источник:

Теги: верификация, возрастные ограничения, возраст, социальные сети
