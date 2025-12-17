NASA и военные США построили спутники в виде летающих тарелок — они будут осваивать сверхнизкую орбиту Земли

Похоже, проблема космического мусора на орбите будет усугубляться и дальше — Космические силы США нацелились на освоение сверхнизкой околоземной орбиты Земли, где спутники не могут работать дольше нескольких недель. Для этого разработаны малые аппараты в виде плоских дисков или тарелок с низким лобовым сопротивлением. Эксперимент по развёртыванию первого пакета «летающих тарелок» начнётся со дня на день.

Для запуска первого пакета из четырёх «дисксатов» (DiskSat) заключён контракт с компанией Rocket Lab. Миссия STP-S30 для Космических сил США и NASA на ракете Electron обойдётся налогоплательщикам США в $14,4 млн. Изначально миссия планировалась на весну 2026 года, но её ускорили на несколько месяцев и надеются провести, начиная с 18 декабря 2025 года.

Основная полезная нагрузка миссии — четыре экспериментальных спутника DiskSat, разработанных Aerospace Corporation при финансировании NASA. DiskSat представляет собой новую платформу в форме плоского диска диаметром около 1 метра (примерно три фута) и небольшой толщины. В отличие от традиционных кубсатов, эта конструкция позволяет генерировать до 100 Вт энергии за счёт солнечных панелей на плоскости «диска», размещать больше антенн и приборов, а также ориентироваться кромкой по направлению полёта для минимизации атмосферного сопротивления. Обычным кубсатам всё это недоступно.

Спутники запускаются в упакованном виде в кассете-распределителе и разворачиваются по отдельности на орбите высотой около 550 км. Цель миссии — демонстрация устойчивой работы на очень низкой околоземной орбите (VLEO, ниже 300 км), где сильное торможение атмосферой обычно ограничивает срок службы спутников неделями и даже днями. Дисксаты спустятся на неё самостоятельно, используя собственные двигатели.

С помощью электрической двигательной системы спутники могут маневрировать и поддерживать орбиту. Это открывает перспективы для высококачественной съёмки Земли с меньшей высоты, улучшенной связи и других применений в обороне и науке. Дополнительные второстепенные нагрузки протестируют системы связи и мониторинга космической среды. Успех эксперимента может стать основой для новых поколений малых спутников.