Сегодня 17 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android «Начало новой эпохи цифрового футбола»: ...
реклама
Новости Software

«Начало новой эпохи цифрового футбола»: следующая FIFA оказалась мобильным эксклюзивом Netflix

Вслед за FIFA Heroes международная федерация футбола (ФИФА) представила ещё одну игру в серии FIFA, которую после окончания сотрудничества с Electronic Arts в 2023 году развивает самостоятельно.

Источник изображения: Steam (Blade)

Источник изображения: Steam (Blade)

Новый проект создаётся в партнёрстве с Netflix и позиционируется как переосмысление футбольных симуляторов FIFA. За разработку и издание игры отвечает калифорнийская Delphi Interactive, помогающая IO Interactive с 007: First Light.

Пока что безымянная FIFA от Delphi Interactive выйдет летом 2026 года (релиз приурочен к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2026) эксклюзивно в службе Netflix Games. Все подробности ожидаются в 2026-м.

Никакими скриншотами или трейлерами анонс не сопровождался (источник изображения: SgtFopper в Steam)

Никакими скриншотами или трейлерами анонс не сопровождался (источник изображения: SgtFopper в Steam)

Как уверяют в Netflix, игра позволит подписчикам «испытать эмоции и драматизм турнира в его чистейшей, самой радостной форме». Поиграть в новую FIFA можно будет на смартфоне и телевизоре (со смартфоном вместо контроллера).

«Речь идёт о формате, который легко освоить и увлекательно покорять, который создан для всех. Кроме того, вы можете играть в одиночку или с друзьями онлайн. Вам нужна лишь [подписка] Netflix и телефон», — резюмировали в Netflix.

Источник изображения: Netflix

Источник изображения: Netflix

По словам руководителя игрового направления Netflix Алена Таскана (Alain Tascan), с новым релизом компания хочет «вернуть футбол к его корням» и позволить «сыграть в него всем с помощью одного нажатия кнопки».

Тем временем президент ФИФА Джанни Инфантино (Gianni Infantino) в пресс-релизе назвал игру «началом новой эпохи цифрового футбола» и «великим историческом шагом» для федерации.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
За Warner Bros разгорелась агрессивная битва — Paramount предложил $108 млрд вместо «некачественных» $83 млрд от Netflix
«Невероятно исторический момент»: в Football Manager 26 впервые для серии появится Чемпионат мира по футболу и другие турниры ФИФА
ФИФА анонсировала первую FIFA после ухода Electronic Arts — это футбольная аркада FIFA Heroes для консолей и мобильных телефонов
Продажи Hogwarts Legacy превысили 40 млн копий спустя почти три года после релиза
Тодд Говард подтвердил, что Fallout 5 будет создаваться с учётом событий сериала «Фоллаут»
Из Just Cause 3 наконец удалили Denuvo, хотя игру уже восемь лет как взломали пираты
Теги: fifa, netflix, спортивный симулятор
fifa, delphi interactive, netflix, спортивный симулятор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.