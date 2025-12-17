«Начало новой эпохи цифрового футбола»: следующая FIFA оказалась мобильным эксклюзивом Netflix

Вслед за FIFA Heroes международная федерация футбола (ФИФА) представила ещё одну игру в серии FIFA, которую после окончания сотрудничества с Electronic Arts в 2023 году развивает самостоятельно.

Новый проект создаётся в партнёрстве с Netflix и позиционируется как переосмысление футбольных симуляторов FIFA. За разработку и издание игры отвечает калифорнийская Delphi Interactive, помогающая IO Interactive с 007: First Light.

Пока что безымянная FIFA от Delphi Interactive выйдет летом 2026 года (релиз приурочен к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2026) эксклюзивно в службе Netflix Games. Все подробности ожидаются в 2026-м.

Как уверяют в Netflix, игра позволит подписчикам «испытать эмоции и драматизм турнира в его чистейшей, самой радостной форме». Поиграть в новую FIFA можно будет на смартфоне и телевизоре (со смартфоном вместо контроллера).

«Речь идёт о формате, который легко освоить и увлекательно покорять, который создан для всех. Кроме того, вы можете играть в одиночку или с друзьями онлайн. Вам нужна лишь [подписка] Netflix и телефон», — резюмировали в Netflix.

По словам руководителя игрового направления Netflix Алена Таскана (Alain Tascan), с новым релизом компания хочет «вернуть футбол к его корням» и позволить «сыграть в него всем с помощью одного нажатия кнопки».

Тем временем президент ФИФА Джанни Инфантино (Gianni Infantino) в пресс-релизе назвал игру «началом новой эпохи цифрового футбола» и «великим историческом шагом» для федерации.