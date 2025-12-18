Сегодня 18 декабря 2025
Россияне в этом году массово меняли сотовых операторов — перенос номеров побил рекорд

В октябре 2025 года в России был зафиксирован рекорд по количеству переносов номеров от одного оператора к другому (MNP), составивших 617 тыс., сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Минцифры. Сейчас функция MNP доступна только внутри одного региона РФ, но с 1 сентября 2026 года ею можно будет воспользоваться для переноса номера мобильного телефона в другой регион.

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

«В разработке находится проект постановления правительства о переносе номера не только внутри субъекта РФ, но и из любого субъекта РФ в любой: из Владивостока в Калининград, куда угодно», — заявил замглавы Минцифры России Дмитрий Угнивенко в среду на заседании Общественного совета при Минцифры.

В «Билайне» сообщили, что реализация функции переноса номеров между регионами — технически сложная задача, которая может потребовать перестройки сетевой инфраструктуры и привести к перекраиванию рынка в части ценообразования. При этом в Т2 и «Билайне» отметили, что не видят предпосылок к высокому спросу на услугу. По оценке Т2, она может заинтересовать менее чем 0,04 % абонентов. В «Билайне» не ожидают высокого спроса на услугу также из-за отмены внутрисетевого роуминга по стране.

За 2024 год было перенесено более 2,9 млн номеров, а в 2025 году — в 1,5 раза больше, сообщил представитель Минцифры. По его словам, рост связан с интересом абонентов к услуге переноса номера, разнообразием тарифных предложений и акций операторов связи, а также введением с 1 сентября механизма независимого арбитража при переносе номера, благодаря чему резко сократилось количество отказов.

Всего с начала 2025 года до 1 декабря было совершено более 4,8 млн переходов абонентов со своим номером от одного оператора к другому, сообщили в Минцифры. В начале декабря «Ведомости» сообщали со ссылкой на исследование «Бюро цифровых проектов» и RoRe Group, что чаще всего за последний год услугой пользовались представители молодёжи (16 %), а реже всех — пенсионеры и предпенсионеры (только 6 %).

Среди основных причин перехода пользователи называли более выгодные тарифы у конкурентов, высокую стоимость обслуживания, а также плохое качество или слабое покрытие у своего оператора.

На рекордную статистику переноса номеров также могли повлиять блокировки мессенджеров и ограничения интернета в регионах в связи с предпринимаемыми мерами безопасности, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: минцифры россии, мобильная связь, номера телефонов
Soft
Hard
