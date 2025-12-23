Сегодня 23 декабря 2025
iRU запустила сервисную программу «iRU рядом» — поддержка ИТ-оборудования по международным стандартам

Российские компании всё чаще хотя получить от производителей ИТ-оборудования не только качественной техники, но и выстроенного сервиса — с понятными сроками реакции, возможностью ремонта на месте и сопровождением на всех этапах эксплуатации. Российский производитель компьютерной техники iRU в ответ на такой запрос представил сервисную программу «iRU рядом», ориентированную на корпоративных заказчиков и ИТ-партнёров.

Источник изображений: iRU

Источник изображений: iRU

Новая программа разработана на базе мировых практик сервисного обслуживания и охватывает как проектную поддержку, так и постгарантийный этап. Для удобства и прозрачности взаимодействия «iRU рядом» разделена на четыре уровня поддержки — от базовой консультации до работы с серверной инфраструктурой.

На первом уровне клиенты получают круглосуточную горячую линию 24/7. Она предназначена для оперативного решения типовых вопросов по продуктам iRU, предоставления инструкций и базовой технической информации. Второй уровень рассчитан на более сложные обращения: запросы принимаются через сайт iRU и обрабатываются профильными специалистами, при необходимости — с участием инженерных команд и разработчиков. Срок реакции составляет до пяти рабочих часов.

Третий уровень предполагает выезд инженера к заказчику. Такой формат особенно востребован при расширенной гарантии и в ситуациях, где требуется диагностика или оперативный ремонт оборудования на месте. Выезд возможен в течение 24 рабочих часов после регистрации заявки. Четвёртый уровень ориентирован на поддержку серверных решений — диагностика, настройка и устранение ошибок выполняются удалённо через BMC, что позволяет в случае форс-мажоров быстро восстановить работу инфраструктуры.

Если проблему невозможно устранить на месте, iRU берёт на себя логистику и доставку оборудования в авторизованный сервисный центр. Средний срок ремонта по стандартным гарантийным условиям составляет 10 рабочих дней. Дополнительно предусмотрены ускоренная доставка запчастей в течение 24 рабочих часов, а также предварительное тестирование оборудования перед вводом в эксплуатацию — мера, позволяющая снизить риски простоев.

Отдельного внимания заслуживает программа iRU Data Secure. Она позволяет заменить неисправный жёсткий диск или твердотельный накопитель без его возврата производителю, что особенно важно для организаций, работающих с чувствительными и конфиденциальными данными: они могут не переживать по поводу потенциальных утечек, ведь даже с неисправного накопителя при желании можно извлечь данные.

Кроме того, большинство систем iRU допускают вскрытие и апгрейд без потери гарантии — редкая для рынка возможность, упрощающая модернизацию техники в процессе эксплуатации.

Инфраструктура поддержки iRU уже сегодня охватывает более 180 сервисных центров в 100 городах России, что делает программу «iRU рядом» масштабируемым решением для распределённых компаний и федеральных заказчиков.

Особый акцент сделан и на работе с партнёрами — ИТ-интеграторами. Для них iRU предлагает экспертную поддержку на всех этапах проекта: от формирования технического задания и подбора конфигураций до установки оборудования на площадке заказчика. Такой подход позволяет поставлять системы заказчикам быстрее, а также снижает нагрузку на самих интеграторов.

Развитие сервисного направления стало логичным шагом для iRU, которая более 20 лет работает на российском рынке компьютерной техники и серверных решений. Производство компании расположено в Подмосковье и сопровождается многоступенчатым контролем качества — средний уровень брака не превышает 1 % в год, что соответствует показателям ведущих международных производителей.

По словам руководителя отдела поддержки продаж iRU Игоря Солкина, для бизнеса в 2025 году сервис перестал быть второстепенным фактором: «Компании ожидают поддержку, которая соответствует лучшим мировым практикам: оперативную, предсказуемую, удобную. Программа „iRU рядом“ обеспечивает бизнесу доступ к сервису, который ни в чём не уступает международным практикам. Её главные цели — минимизировать простои в работе машин, упростить и ускорить процесс обслуживания и предоставить максимум экспертизы на всех этапах жизненного цикла оборудования».

Программа «iRU рядом» демонстрирует стремление российского производителя предложить рынку сервисный уровень, сопоставимый с международными стандартами, и сделать поддержку не дополнительной опцией, а полноценной частью ИТ-решения.

iru, сервис, поддержка
