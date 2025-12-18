Сегодня 18 декабря 2025
Московский суд оштрафовал Telegram, Twitch и Pinterest на 6 млн рублей каждую

Таганский районный суд Москвы привлёк к административной ответственности мессенджер Telegram. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Источник изображения: Grok

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 16.12.2025 Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей», — сказано в сообщении о штрафе в отношении Telegram.

Ранее было опубликовано сообщение о том, что этот же суд вынес наказание в виде аналогичного штрафа в отношении компаний Pinterest Inc. и Twitch Interactive. Американские компании получили административный штраф в 6 млн рублей каждая. Что касается упомянутой статьи, то речь идёт о неисполнении предписания федерального органа исполнительной власти.

telegram, twitch, pinterest, штраф
