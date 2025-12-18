Сегодня 18 декабря 2025
Вдохновлённая Disco Elysium ролевая игра Rue Valley получила крупный патч с новой концовкой и улучшениями на основе отзывов пользователей

Издатель Owlcat Games и разработчики из сербской Emotion Spark Studio сообщили о выходе крупного обновления для сюжетной изометрической ролевой игры Rue Valley, вдохновлённой детективом Disco Elysium и кинокомедией «День сурка».

Источник изображений: Owlcat Games

Вышедшее для Rue Valley обновление позиционируется как «патч сообщества». Разработчики реализовали дополнительный контент и ряд улучшений на основе пользовательских отзывов.

В частности, добавили четыре сна (дают дополнительные очки силы воли и лучше раскрывают героя), ещё одну концовку и квест для Райли (с новыми намерениями, взаимодействиями, анимациями и очками вдохновения).

Вдобавок команда переработала систему перемещения (теперь добраться в любую локацию можно за пару секунд), снизила число повторяющихся событий в квесте «По одной петле за раз» и сделала концовку более понятной.

Кроме того, авторы увеличили максимально возможный размер интерфейса (до 1.4) и шрифта (только в китайской локализации), а также внедрили обучение для подсветки возможных взаимодействий.

Пользователи в комментариях к анонсу назвали патч шагом в верном направлении, но считают, что введённые с апдейтом элементы должны были быть в игре на релизе. В Steam у Rue Valley более 1,1 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 62 %).

Rue Valley вышла 11 ноября на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. По сюжету мистер Хэрроу (Mr. Harrow) оказывается заперт в 47-минутной временной петле и должен вырваться из цикла.

Теги: rue valley, emotion spark studio, owlcat games, ролевая игра
