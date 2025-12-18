Сегодня 18 декабря 2025
В России смягчили требования к отечественным светодиодам — иначе бы их просто не существовало

Правительство России существенно смягчило требования для признания светодиодов российскими, пишут «Ведомости». На такой шаг пришлось пойти потому, что прежние требования были слишком жёсткими и формально за текущий год в России не было выпущено ни одного светодиода, который мог бы полноправно называться отечественным.

Источник изображения: Amal S/unsplash.com

Источник изображения: Amal S/unsplash.com

Согласно постановлению правительства № 2033, опубликованному 16 декабря, с 1 января 2026 года такая продукция будет признаваться отечественной, если при её изготовлении за операции, произведённые на территории РФ, начисляется не менее 32 баллов и 70 баллов — к 2030 году. До этого требовалось набрать не менее 200 баллов. Также будет пересмотрено количество баллов, начисляемых за каждую операцию.

Кроме того, по словам представитель Минпромторга, предусмотрено повышение требований к уровню локализации на несколько лет вперед. «Это призвано обеспечить стимулирующий эффект для предприятий, готовых развиваться в России и углублять уровень локализации отечественной продукции» — сообщил он, отметив, что это не ужесточение, а «создание прозрачных и долгосрочных правил».

С 1 января 2026 года за производство или использование произведенных на территории стран – членов ЕАЭС светоизлучающих полупроводниковых кристаллов будет начисляться 30 баллов (сейчас — 70 баллов), а за использование или изготовление корпуса светодиода — 25 баллов (50 баллов).

Исполнительный директор GS LED Андрей Мартынов рассказал, что в 2025 году набрать необходимые 200 баллов не смогло ни одно предприятие ввиду отсутствия отечественных корпусов и кристаллов. И почти весь 2025 год в РФ де-юре не было отечественных осветительных светодиодов и, соответственно, отечественных светильников, отметил представитель Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе Алексей Васильев. Он добавил, что в 2026 году для некоторые компонентов, используемые в светодиодах, а также упаковки, которая раньше была импортной, будет повышена планка для признания продукта отечественным.

Васильев уточнил, что речь в первую очередь идёт об осветительных светодиодах, т. е. мощных белых светодиодах, поскольку индикаторные светодиоды производятся в нашей стране полностью из отечественных комплектующих.

По оценкам международной светотехнической корпорации «БЛ групп», на строительство нового завода кристаллов для светодиодов, включая НИОКР по массовым технологиям и закупку российского оборудования, потребуется не менее 25 млрд руб. с выходом на полный цикл массового производства к 2030 году. И для этого нужна сильная регуляторика с поэтапным закрытием внутреннего рынка светотехники и светодиодов заградительными пошлинами, сообщил GR-директор «БЛ групп» Евгений Долин. Он добавил, что на небольшом отечественном рынке такие громадные вложения вряд ли окупятся, поэтому, скорее всего, введение требования использовать отечественные кристаллы и/или корпуса в светодиодах придётся ещё раз переносить.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: светодиоды, отечественный, россия, импортозамещение
