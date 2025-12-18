Сегодня 18 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика У NASA новый директор — миллиардер, друг...
реклама
Новости Hardware

У NASA новый директор — миллиардер, друг Маска и частный астронавт Джаред Айзекман

Большинством голосов Сенат США утвердил кандидатуру Джареда Айзекмана (Jared Isaacman) на пост директора NASA. Айзекман стал пятнадцатым главой агентства и первым за десятилетия бизнесменом на этом посту. Айзекман обещает изменить деятельность NASA, без чего США вряд ли смогут обогнать Китай в новой лунной гонке. Эти намерения — как мёд для ушей власть имущих в Америке, вне зависимости от их партийной принадлежности, поэтому голосование прошло без эксцессов.

Источник изображения: NASA/Joel Kowsky

Источник изображения: NASA/Joel Kowsky

Эпопея с утверждением Айзекмана длилась больше года, что стало отражением политических кульбитов Илона Маска в качестве советника Дональда Трампа. Трамп предложил Джареда на пост главы агентства ещё в ноябре прошлого года. В апреле 2025 года Комитет Сената США по торговле одобрил кандидатуру Джареда на должность директора NASA. Голосование в Сенате и слушания были назначены на начало июня, однако в конце мая администрация Белого дома отозвала кандидатуру Айзекмана без объяснения причин.

Согласно инсайду, Айзекман повёл себя нелояльно по отношению к Республиканской партии (в которую входит сам Трамп). Он якобы также финансировал Демократическую партию, что не понравилось Трампу. Кроме того, в майские дни назрел конфликт между Илоном Маском и Трампом, рикошетом ударивший по Айзекману как по человеку, близкому к Маску и его бизнесу. На слушаниях в Сенате Джаред отказался обсуждать эту тему, а сенаторы особо не настаивали. Летом и осенью Айзекман сделал ряд крупных пожертвований в проекты республиканцев, а также два пожертвования по $1 млн в фонд MAGA Inc.

После этого Трамп снова заговорил об Айзекмане как о лучшем кандидате на пост главы NASA, по сути повторяя свои высказывания годичной давности: «Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и преданность делу расширения границ исследований, раскрытию тайн Вселенной и развитию новой космической экономики делают его идеально подходящим для того, чтобы возглавить NASA в смелую новую эру».

Что ж, перед новым главой NASA стоят крайне непростые задачи. Китай вознамерился высадить тайконавтов на Луну до 2030 года, и США необходимо опередить Поднебесную во что бы то ни стало. На это почти нет ресурсов — как научных, так и инженерных. Кроме того, Китай намерен активно исследовать Солнечную систему вплоть до самых её окраин, что также потребует серьёзных научных прорывов. Чтобы оставить Китай позади в таких проектах, потребуется нечто невообразимое. В одном можно быть уверенным — скучно не будет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NASA подтвердило планы спасти европейский проект ExoMars после отказа от сотрудничества с Россией
У Джеффа Безоса появится своя лунная ракета — лучше и дешевле варианта NASA для Artemis
NASA: ракета SLS готова для исторической доставки астронавтов к Луне в следующем году
По России прокатилась волна банкротств и ликвидаций ИТ-компаний — рынок очищается после бума
Учёные создали 3D-принтер для печати изо льда без холода — только вода, вакуум и чистая физика
«Джеймс Уэбб» открыл невозможную планету — как лимон с бесконечными алмазами внутри
Теги: nasa, назначение
nasa, назначение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.