У NASA новый директор — миллиардер, друг Маска и частный астронавт Джаред Айзекман

Большинством голосов Сенат США утвердил кандидатуру Джареда Айзекмана (Jared Isaacman) на пост директора NASA. Айзекман стал пятнадцатым главой агентства и первым за десятилетия бизнесменом на этом посту. Айзекман обещает изменить деятельность NASA, без чего США вряд ли смогут обогнать Китай в новой лунной гонке. Эти намерения — как мёд для ушей власть имущих в Америке, вне зависимости от их партийной принадлежности, поэтому голосование прошло без эксцессов.

Эпопея с утверждением Айзекмана длилась больше года, что стало отражением политических кульбитов Илона Маска в качестве советника Дональда Трампа. Трамп предложил Джареда на пост главы агентства ещё в ноябре прошлого года. В апреле 2025 года Комитет Сената США по торговле одобрил кандидатуру Джареда на должность директора NASA. Голосование в Сенате и слушания были назначены на начало июня, однако в конце мая администрация Белого дома отозвала кандидатуру Айзекмана без объяснения причин.

Согласно инсайду, Айзекман повёл себя нелояльно по отношению к Республиканской партии (в которую входит сам Трамп). Он якобы также финансировал Демократическую партию, что не понравилось Трампу. Кроме того, в майские дни назрел конфликт между Илоном Маском и Трампом, рикошетом ударивший по Айзекману как по человеку, близкому к Маску и его бизнесу. На слушаниях в Сенате Джаред отказался обсуждать эту тему, а сенаторы особо не настаивали. Летом и осенью Айзекман сделал ряд крупных пожертвований в проекты республиканцев, а также два пожертвования по $1 млн в фонд MAGA Inc.

После этого Трамп снова заговорил об Айзекмане как о лучшем кандидате на пост главы NASA, по сути повторяя свои высказывания годичной давности: «Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и преданность делу расширения границ исследований, раскрытию тайн Вселенной и развитию новой космической экономики делают его идеально подходящим для того, чтобы возглавить NASA в смелую новую эру».

Что ж, перед новым главой NASA стоят крайне непростые задачи. Китай вознамерился высадить тайконавтов на Луну до 2030 года, и США необходимо опередить Поднебесную во что бы то ни стало. На это почти нет ресурсов — как научных, так и инженерных. Кроме того, Китай намерен активно исследовать Солнечную систему вплоть до самых её окраин, что также потребует серьёзных научных прорывов. Чтобы оставить Китай позади в таких проектах, потребуется нечто невообразимое. В одном можно быть уверенным — скучно не будет.