Xiaomi представила глобальные версии смартфонов Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro 5G — от €349

Компания Xiaomi анонсировала глобальные версии смартфонов Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro 5G. Обе модели предлагают батареи увеличенной ёмкости и более быстрые процессоры по сравнению с предшественниками. Модель Pro оснащена аккумулятором на 6500 мА·ч, а модель Note 15 Pro 5G — кремниево-углеродным аккумулятором ёмкостью 6580 мА·ч.

Источник изображений: Redmi

Оба устройства по-прежнему поддерживают проводную зарядку мощностью 45 Вт, однако теперь также предлагают поддержку реверсивной зарядки: у Note 15 Pro 5G её мощность составляет 22,5 Вт, у модели Note 15 Pro — 18 Вт.

Оба смартфона оснащены плоскими экранами. Note 15 Pro 5G получил более крупный 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772 × 1280 пикселей и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Модель Note 15 Pro оснащена 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392 × 1080 пикселей и той же частотой обновления 120 Гц. Обе панели поддерживают отображение 12-битной глубины цвета и обладают пиковой яркостью 3200 кд/м². Частота опроса сенсора у Note 15 Pro 5G составляет 480 Гц, у модели Note 15 Pro — 240 Гц.

Смартфоны получили по паре стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos и предлагают улучшенную защиту от проникновения влаги и пыли. Note 15 Pro имеет сертификат защиты IP65 (у предшественника — IP64), а модель Note 15 Pro 5G получила сертификаты IP68 и IP69K (у предшественника — только IP68).

Оба смартфона также получили обновлённые процессоры MediaTek. Note 15 Pro оснащён Helio G200 Ultra, а Note 15 Pro 5G — чипом Dimensity 7400 Ultra. В продаже будут доступны версии устройств с 8 или 12 Гбайт ОЗУ, а также с 256 и 512 Гбайт постоянной памяти.

Смартфоны оснащены 200-Мп основными камерами ISOCELL S5KHPE. Модель Note 15 Pro 5G дополнительно получила 8-Мп широкоугольную камеру на базе сенсора OV08F10. Модель Note 15 Pro оснащена широкоугольной 8-Мп камерой на базе сенсора GC08A8. Note 15 Pro также получил 32-Мп селфи-камеру (сенсор OV32D40), в то время как 5G-модель оснащена 20-Мп фронтальной камерой с сенсором OV20B.

Смартфоны работают под управлением HyperOS 2.0 на базе Android 15 и оснащены всеми функциями Xiaomi AI, включая AI Erase Pro, AI Remove Reflection, AI Image Expansion и AI Image Enhancement.

Redmi Note 15 Pro предлагается в титановом, синем и чёрном вариантах исполнения. Стоимость устройства начинается с €349 за версию с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти. Модель Redmi Note 15 Pro 5G будет доступна в титановом, синем, фиолетовом и чёрном вариантах исполнения. Стоимость смартфона с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти составляет €399, а за версию с 8 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти просят €429. Предзаказы на смартфоны начнут принимать с 5 января.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
