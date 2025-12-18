Сегодня 18 декабря 2025
Xiaomi представила глобальную версию смартфона Redmi Notre 15 Pro+ с урезанным аккумулятором и ценой от €499

Несколько месяцев назад Xiaomi представила смартфон Redmi Note 15 Pro+ на рынке Китая. Теперь же вендор анонсировала международную версию, которая не полностью повторяет технические характеристики китайской версии.

Источник изображений: Xiaomi

Международная версия Redmi Note 15 Pro+ оснащена камерой с 50-мегапиксельным основным сенсором, тогда как в китайской версии устройства используется датчик на 200 Мп с 2- и 4-кратным внутрикадровым зумом. В дополнение к этому применяется объектив с поддержкой пяти фокусных расстояний в диапазоне от 23 до 92 мм. К основному сенсору камеры у глобальной версии смартфона присоединилась та же широкоугольная камера на 8 Мп, однако отсутствует 50-мегапиксельный телефотомодуль.

Ещё одно существенное отличие двух версий смартфона касается аккумуляторной батареи. В китайской версии Redmi Note 15 Pro+ используется батарея ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 90 Вт, тогда как в глобальной версии задействован кремний-углеродный аккумулятор на 6500 мА·ч с поддержкой 100-ваттной зарядки и обратной проводной зарядки мощностью до 22,5 Вт. Отметим также, что, несмотря на наличие менее ёмкого аккумулятора, глобальная версия смартфона толще китайской.

Redmi Note 15 Pro+ оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 кд/м², аналогичным тому, что используется в китайской версии. Однако разрешение экрана увеличилось с 2772 × 1220 пикселей до 2772 × 1280 пикселей. Кроме того, для защиты экрана применяется стекло Gorilla Glass Victus 2 вместо Dragon Crystal Glass.

Неизменными остались 32-мегапиксельная фронтальная камера и микропроцессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Другие особенности глобальной версии смартфона включают интегрированный в область экрана сканер отпечатков пальцев, а также наличие стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Смартфон поддерживает eSIM и защищён от пыли и влаги по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Redmi Note 15 Pro+ поддерживает фирменную технологию Xiaomi Offline Communication, которая обеспечивает связь на небольших расстояниях без покрытия сети. В дополнение к этому имеется чип Xiaomi Surge T1S Tuner для усиления сигнала в сетях Wi-Fi и Bluetooth, а также GPS и сотовой связи.

Глобальная версия Redmi Note 15 Pro+ доступна в коричневом и синем цветовых вариантах исполнения корпуса. Покупатели смогут выбирать между версиями с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ, 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ, а также 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ. Розничная стоимость новинки в зависимости от выбранной конфигурации будет колебаться от €499 до €549. Оформить предзаказ на покупку устройства можно будет в начале следующего месяца.

Источник:

