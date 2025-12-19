Android-смартфон теперь может заблокировать ПК с Windows 11 — но не разблокировать

Управлять компьютером с Windows 11 с помощью Android-смартфона стало немного проще. Недавнее обновление приложения «Связь с Windows» (Link to Windows) добавляет возможность удалённо блокировать ПК. Вместе с этим разработчики также обновили интерфейс приложения.

По данным источника, упомянутое обновление для приложения «Связь с Windows» было выпущено ещё несколько месяцев назад, но на тот момент оно было доступно ограниченному числу пользователей. Теперь же, по всей видимости, оно получило более широкое распространение, благодаря чему некоторые пользователи обратили внимание на появление новой функции и изменение облика интерфейса данного продукта.

Главным нововведением стало появление кнопки «Заблокировать ПК», с помощь которой можно удалённо блокировать синхронизированный со смартфоном компьютер. При этом возможности разблокировать ПК аналогичным образом по-прежнему нет. Тем не менее, эта функция может оказаться полезной, например, если пользователь забыл заблокировать ПК, когда отошёл от него на работе или в общественном месте. В Windows 11 также есть функция динамической блокировки (Dynamic Lock), которая пригодится людям, часто отходящим от компьютера, к которому имеют доступ другие.

Функция «Заблокировать ПК» и обновлённый интерфейс появились в приложении «Связь с Windows» версии 1.25071.165. Наиболее актуальной сейчас является версия 1.25102.140.0, распространение которой началось 8 декабря. Помимо прочего, данное обновление полностью меняет интерфейс приложения и добавляет раздел «Недавние действия», в котором отображается разная информация, такая как передаваемые недавно через приложение файлы, копируемый текст и др. Здесь же можно найти функцию для передачи файлов со смартфона на ПК. Ранее это можно было делать только в обратном направлении, т.е. с ПК на смартфон.