Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Android-смартфон теперь может заблокиров...
реклама
Новости Software

Android-смартфон теперь может заблокировать ПК с Windows 11 — но не разблокировать

Управлять компьютером с Windows 11 с помощью Android-смартфона стало немного проще. Недавнее обновление приложения «Связь с Windows» (Link to Windows) добавляет возможность удалённо блокировать ПК. Вместе с этим разработчики также обновили интерфейс приложения.

Источник изображения: windows.com

Источник изображения: windows.com

По данным источника, упомянутое обновление для приложения «Связь с Windows» было выпущено ещё несколько месяцев назад, но на тот момент оно было доступно ограниченному числу пользователей. Теперь же, по всей видимости, оно получило более широкое распространение, благодаря чему некоторые пользователи обратили внимание на появление новой функции и изменение облика интерфейса данного продукта.

Главным нововведением стало появление кнопки «Заблокировать ПК», с помощь которой можно удалённо блокировать синхронизированный со смартфоном компьютер. При этом возможности разблокировать ПК аналогичным образом по-прежнему нет. Тем не менее, эта функция может оказаться полезной, например, если пользователь забыл заблокировать ПК, когда отошёл от него на работе или в общественном месте. В Windows 11 также есть функция динамической блокировки (Dynamic Lock), которая пригодится людям, часто отходящим от компьютера, к которому имеют доступ другие.

Функция «Заблокировать ПК» и обновлённый интерфейс появились в приложении «Связь с Windows» версии 1.25071.165. Наиболее актуальной сейчас является версия 1.25102.140.0, распространение которой началось 8 декабря. Помимо прочего, данное обновление полностью меняет интерфейс приложения и добавляет раздел «Недавние действия», в котором отображается разная информация, такая как передаваемые недавно через приложение файлы, копируемый текст и др. Здесь же можно найти функцию для передачи файлов со смартфона на ПК. Ранее это можно было делать только в обратном направлении, т.е. с ПК на смартфон.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
После 12 лет ожидания Microsoft наконец добавила в Windows Server нативную поддержку NVMe SSD
Google раскрыла уязвимость Windows 11 — Microsoft не смогла закрыть её с первого раза
В бете Windows 11 26H1 появились функции, которые так и не добавили в 25H2
ИИ-боты OpenAI и Anthropic научатся распознавать несовершеннолетних пользователей
В Gemini теперь можно давать задания Nano Banana, делая наброски прямо на изображениях
OpenAI запустила магазин приложений в ChatGPT — там уже есть Photoshop, Spotify и другие
Теги: android, управление компьютером, windows
android, управление компьютером, windows
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.