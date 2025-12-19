Сегодня 19 декабря 2025
Учёные отказали спутнику Сатурна Титану в глобальном подповерхностном океане, но шансы на жизнь ещё есть

Одним водным миром в Солнечной системе стало меньше — заново проанализированные данные по спутнику Сатурна Титану заставили вычеркнуть его из кандидатов на обладание глобальным подповерхностным океаном. В предыдущий анализ вкрались помехи, которые внесли искажения в результаты наблюдения за спутником аппаратом NASA «Кассини». Это также повлечёт за собой новый анализ данных по другим лунам Сатурна и Юпитера.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Отметим, что Титан — крупнейший спутник Сатурна — долгое время считался одним из наиболее перспективных объектов для поиска условий, подходящих для жизни, в том числе благодаря предположению о наличии глобального океана жидкой воды под его ледяной корой. Это предположение основывалось на данных миссии NASA Cassini, полученных в 2008 году. Однако новое исследование, опубликованное на днях в журнале Nature, пересматривает эти выводы после повторного анализа тех же данных.

Учёные из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) применили улучшенные методы обработки данных «Кассини», полученных на основе регистрации доплеровского смещения радиосигналов станции. Гравитация Титана влияла на динамику движения станции в процессе близких пролётов (ускоряя и тормозя её), что находило отражение в изменениях радиочастоты сигнала связи с Землёй. Таким образом, анализ доплеровского смещения давал представление о гравитационном поле Титана со всеми вытекающими последствиями, включая плотность и состояние недр этой луны Сатурна.

Эти же данные о гравитационном поле Титана позволяли судить о деформациях спутника под влиянием гравитации Сатурна. Новый анализ выявил сильное рассеяние энергии глубоко внутри спутника, что указывает не на сплошной жидкий океан, а на слои шуги — смеси льда и воды, обладающей низкой вязкостью. Также модель показала наличие изолированных карманов тёплой жидкой воды (до 20 °C) ближе к скалистому ядру луны.

Подобная структура позволяет Титану заметно деформироваться в ответ на приливные силы Сатурна: шуга обеспечивает деформацию с задержкой в несколько часов (в случае глобального океана это происходило бы быстрее). Кроме того, трение льдинок генерирует тепло, которое медленно распространяется в сторону поверхности Титана без формирования глобального океана. Карманы с жидкостью постепенно поднимаются к поверхности, обогащаясь органическими молекулами.

Несмотря на отсутствие глобального океана, Титан остаётся интересным объектом для астробиологии: изолированные карманы воды могут создавать уникальные химические среды, потенциально пригодные для простых форм жизни. Будущая миссия NASA Dragonfly (запуск планируется не ранее 2028 года) с аппаратом вертолётного типа будет включать сейсмометр, что поможет подтвердить или опровергнуть модели как с глобальным океаном, так и без него, — это позволит напрямую изучить внутреннюю структуру Титана. В целом новое исследование меняет представления о ледяных спутниках Солнечной системы, и это будет иметь множество последствий.

Источник:

Теги: титан, солнечная система, nasa
