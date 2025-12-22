Сегодня 22 декабря 2025
В России начали продавать белорусские планшеты H-Tab

В российской рознице стартовали продажи белорусских планшетных компьютеров H-Tab. На начальном этапе ассортимент представлен четырьмя моделями — от базовой до защищённой.

Источник изображений: «М.видео»

В мае этого года сеть магазинов «М.Видео» подписала с белорусским холдингом «Горизонт» меморандум о стратегическом сотрудничестве — содействие оказали Администрация президента Беларуси, посольство Беларуси в России, а также профильные российские министерства.

Все модели планшетов H-Tab могут похвастаться производительными процессорами, IPS-дисплеями с высокой частотой обновления, поддержкой сотовых сетей 4G LTE и актуальными версиями Android.

В базовой модели H-Tab 1 есть 10,95-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц; устройство работает на чипе MediaTek Helio G99, высокую производительность также обеспечивают 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт на встроенном накопителе. Данная новинка позиционируется как оптимальный вариант для учёбы, работы с документами и просмотра видео. Стоимость устройства составляет 15 699 руб.

Планшет H-Tab 1+ является улучшенным вариантом младшей модели — разрешение здесь составляет 2560 × 1600 пикселей при той же частоте обновления 90 Гц, объём оперативной памяти вырос до 8 Гбайт, а цена — до 17 599 руб.

Флагманское положение в линейке занимает модель H-Tab 1 Pro с 11,45-дюймовым экраном, 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт. В сочетании с основной камерой на 48 мегапикселей он хорошо подходит для многозадачного режима работы, графического контента и профессиональных приложений. Цена вопроса — 23 699 руб.

Дополняет основную линейку защищённый H-Tab 1 Shield в укреплённом корпусе и с аккумулятором на 15 600 мА·ч, который обеспечивает продолжительное время автономной работы. Планшет, предназначенный для работы в полевых условиях, управляется Android 13 и стоит 33 899 руб.

Источник:

горизонт, планшет, м.видео
