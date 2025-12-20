Сегодня 20 декабря 2025
Apple, Google и возможно даже Nvidia начали присматриваться к Intel как к альтернативе TSMC

Крупнейшие технологические компании, включая Apple, Google и Broadcom, проявили интерес к услугам Intel по производству и упаковке чипов, сообщает PC Gamer. Это может изменить положение компании на рынке контрактного производства, где долгое время доминирует TSMC.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Компания Intel может получить заказы на производство и упаковку чипов от ряда крупнейших технологических фирм, включая Apple, Broadcom и Google, согласно исследованию GF Securities HK Brokerage. Данные свидетельствуют о том, что эти компании рассматривают возможность использования передовых технологических процессов Intel — 18A-P и 14A, а также технологии упаковки EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) — для своих будущих микросхем.

В частности, Apple планирует использовать эти технологии для мобильного чипа (SoC) и одного из пока неуточнённых специализированных чипов (ASIC). Google, в свою очередь, намерена задействовать их при создании нового поколения тензорных процессоров (TPU). Также сообщается, что AMD и Nvidia изучают возможность применения 14A-процесса Intel для своих серверных решений, хотя аналитики отмечают, что эта информация пока носит предварительный характер, так как в отчёте GF Securities используется формулировка «мы по-прежнему ожидаем вероятного взаимодействия», что указывает на отсутствие окончательных договорённостей.

На текущий момент подразделение Intel по контрактному производству (foundry) почти не имеет внешних клиентов, ограничиваясь собственными потребностями компании. Известно, что будущие процессоры Intel Panther Lake частично будут выпускаться по 18A-процессу, а более масштабные чипы Nova Lake, вероятно, будут использовать его ещё активнее. Однако техпроцесс 14A находится на ранней стадии и не войдёт в коммерческую эксплуатацию в ближайшие годы, поэтому даже в случае заключения всех потенциальных сделок значительного влияния на финансовые показатели Intel в краткосрочной перспективе не ожидается. Тем не менее, успешное привлечение внешних заказчиков может существенно сократить убытки подразделения foundry, которое до сих пор не приносило прибыли. Аналитики GF Securities также сообщили в своём аккаунте X, что по состоянию на ноябрь 2025 года выход годных кристаллов для процессоров Panther Lake составил 60–65 %, а к концу 2025 года компания рассчитывает достичь уровня 70 %.

Ввиду того, что сегодня подавляющее большинство высокопроизводительных процессоров производится на тайваньской TSMC, в условиях текущего кризиса на рынке оперативной памяти и зависимости от одного производителя диверсификация источников чипов, включая вовлечение Intel, может повысить устойчивость и конкурентоспособность всей отрасли. Как отмечают наблюдатели, если тенденция продолжится, в будущем логотип Intel может появиться не только на процессорах собственного производства, но и на упаковках продукции AMD, Nvidia, а также смартфонов и сетевого оборудования.

Источник:

