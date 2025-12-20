Будущую российскую орбитальную станцию привяжут к МКС — буквально

Стало известно, что принято решение создавать Российскую орбитальную станцию (РОС) на базе Международной космической станции с выбором орбиты с наклонением 51,6°. МКС послужит своеобразным доком для сборки РОС, которая потом будет отделена для самостоятельной эксплуатации. Первоначально для РОК планировалась полярная орбита с наклонением 97 ° и площадка «Восточный» для запусков. В новых планах всё снова возлагается на «Байконур».

Данное решение утвердил Научно-технический совет Роскосмоса как основной сценарий проекта. Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов отметил, что выбор орбиты с наклонением 51,6 ° (аналогичной орбите МКС) был продиктован геополитическими соображениями, включая анализ текущего состояния программы и работу специальной комиссии. Общая стоимость проекта оценивается в 608,9 млрд рублей.

Развёртывание РОС разделено на два этапа. Первый этап (до 2030 года) включает запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) в конце 2027 года, за которым последуют универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули, формирующие ядро станции. Второй этап (2031–2033 годы) предусматривает стыковку дополнительных целевых модулей для расширения возможностей станции. Такой подход позволяет использовать существующий российский сегмент МКС для сборки ядра новой станции и минимизировать риски переходного периода.

Переход от первоначально планируемой высокоширотной (приполярной) орбиты к 51,6° обусловлен прагматическими факторами: сохранением проверенной траектории запусков, возможностью международного сотрудничества (в том числе с Индией) и снижением затрат. Это решение отражает адаптацию проекта к текущим геополитическим и техническим реалиям, обеспечивая последовательность реализации российской пилотируемой программы в космосе.