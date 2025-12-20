Сегодня 20 декабря 2025
Новости Hardware

ИИ высосал энергию: Южная Корея ускорит создание термоядерной электростанции на 20 лет

Правительство Южной Кореи объявило, что приложит максимум усилий для начала испытаний по выработке электрической энергии на основе термоядерных реакций как можно раньше. Согласно предыдущим планам, это должно было произойти в начале 2050-х годов. Теперь всё должно случиться на 20 лет раньше — в начале 2030-х годов. Ускорение потребовал бурный рост приложений искусственного интеллекта, который уже выбрал все энергетические резервы.

Источник изображения: KSTAR

Источник изображения: KSTAR

Термоядерный синтез как источник практически бесконечной и чистой энергии нужен не только корейцам. Все ведущие страны мира заинтересованы в освоении управляемого термоядерного синтеза. Он несёт с собой значительно меньше радиоактивных отходов и использует широко распространённое топливо в виде изотопов водорода, которого во Вселенной подавляющее большинство среди всех химических элементов. Другое дело, что учёные в Южной Корее находятся на острие прогресса в разработке термоядерных реакторов типа токамак (как и в проекте ИТЭР).

Пожалуй, корейский экспериментальный реактор KSTAR дальше других продвинулся по времени удержания ионной плазмы с нагревом до 100 млн °C. Китайские учёные время от времени сообщают о рекордах нагрева плазмы до 150 млн °C, но речь идёт об электронной плазме, нагреть которую легче, чем ионную. Реактор KSTAR проходит периодическую модернизацию и устремлён к запуску самоподдерживающейся термоядерной реакции. Планировалось, что это произойдёт к концу 2030-х годов или позже, чтобы начать первые эксперименты по генерации электричества от термоядерного реактора к началу 2050-х годов.

Теперь власти Южной Кореи, с оглядкой на нарастающий дефицит доступной энергии, приняли план ускорить запуск демонстрационной термоядерной электростанции (реактора) — проекта K-DEMO (Korean Demonstration Fusion Power Plant). Просто очень нужно: ждать ещё 20 лет — смерти подобно. Корея намерена оставаться среди лидеров технологического развития, что без доступной энергии дальше невозможно. Новый план разработан и утверждён. Остаётся проследить, как он будет исполнен.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: термоядерный синтез, термоядерный реактор, термоядерная энергия, южная корея
