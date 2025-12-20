Сегодня 20 декабря 2025
Северный магнитный полюс Земли переместился ещё ближе к России

Естественные процессы в недрах Земли заставляют магнитный полюс блуждать «вокруг да около» истинного полюса планеты — точки, через которую проходит её ось вращения. Около ста лет назад магнитный полюс вдруг перестал мигрировать по северной части Канады и стремительно направился в сторону сибирской части России. Только за последний год магнитный полюс приблизился к нашей стране на 30–40 км и не собирается останавливаться на достигнутом.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Геологи не могут назвать точную причину блуждания магнитного полюса. Согласно устоявшемуся мнению, в этом виновато внешнее ядро планеты, представляющее собой расплав железа и никеля. Внутреннее ядро не может расплавиться из-за огромного давления, тогда как внешнее ядро, которому передаётся нагрев изнутри Земли, находится в расплавленном состоянии, а любой расплав нестабилен. Конвекция металлического «супа» в недрах планеты создаёт эффект динамо-машины, и магнитный северный полюс смещается вслед за глобальными процессами во внешнем ядре.

Мы недостаточно знаем о недрах Земли — они для учёных тайна за семью печатями. Неслучайно экспедиция NASA к астероиду «Психея» станет своеобразным изучением ядра Земли «с натуры»: этот астероид, по всей видимости, является зародышем скалистой планеты, подобной той, какой 4,5 млрд лет назад была наша Земля. Проще отправиться на сотни миллионов километров в пояс астероидов, чем забуриться под землю на десяток-другой километров.

Источник изображения: Wikimedia

Миграция магнитного полюса отслеживается специальными службами, а его карты обновляются раз в пять лет (следующее обновление от NOAA ожидается в 2029 году). Магнитометры в смартфонах автоматически вносят поправку с учётом смещения магнитного полюса Земли, указывая точное направление на географические цели. При использовании обычного компаса существуют соответствующие калькуляторы для внесения поправок. Если Дед Мороз живёт на Северном полюсе, то ему придётся либо регулярно обновлять прошивки на смартфоне, либо самому вносить поправки в показания обычного компаса — если только олени не возвращают его домой на свойственном животным «автопилоте».

земля, геология, навигация
