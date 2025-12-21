Сегодня 21 декабря 2025
Anthropic превратила своего чат-бота Claude в расширение для Chrome

Anthropic выпустила своего ИИ-бота Claude в виде расширения для веб-обозревателя Google Chrome. В рамках бета-тестирования компания открыла доступ к Claude for Chrome для всех платных подписчиков.

Источник изображения: Claude

Источник изображения: Claude

По данным Anthropic, новое расширение может от имени пользователя перемещаться по веб-сайтам, заполнять формы и выполнять запланированные действия, получая доступ к нескольким вкладкам в процессе работы. Для доступа к Claude for Chrome как минимум потребуется оформить подписку Pro стоимостью $20 в месяц. На момент начала тестирования расширения в ноябре воспользоваться им могли лишь подписчики тарифа Max, стоимостью от $100 до $200 в месяц. Для пользователей, не являющихся поклонниками Chrome, есть возможность установки расширения Anthropic в Brave и Opera, построенных на том же движке Chromium. Однако браузеры Firefox, Safari и Edge на данный момент официально не поддерживаются.

Anthropic признаёт наличие «проблем с безопасностью», связанных с интеграцией чат-ботов непосредственно в браузер, включая риски так называемых атак с внедрением вредоносных промптов. Речь идёт о случаях, когда злоумышленники разными способами маскируют вредоносные инструкции, после считывания которых ИИ-бот начинает выполнять нужные хакерам действия.

Компания подробно описала некоторые функции безопасности, применяемые для защиты от подобных атак. Одним из таких механизмов является функция контроля разрешений на уровне сайтов. Пользователи могут в любой момент предоставить или отозвать доступ Claude к определённым сайтам через меню настроек. Расширение также будет запрашивать разрешение на выполнение «действий с высоким риском», таких как публикация контента, совершение покупок или передача личных данных. В дополнение к этому будет блокироваться работа расширения при получении доступа к сайтам с высоким риском, таким как страницы банков, пиратские ресурсы и др.

Источник:

Теги: claude, anthropic, chrome
