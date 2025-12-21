Для Nintendo Switch 2 могут появиться картриджи для игр меньшей ёмкости

Ситуация с физическими носителями для Nintendo Switch 2 с самого дебюта портативной консоли была непростая. Многие игры, включая некоторые эксклюзивы, выпускались с кодами для скачивания из интернет-магазина, несмотря на то, что они продавались в полноценных коробках с картриджем внутри. Некоторые игры и вовсе не выходили на физических носителях. В будущем это может измениться, если издателям станут доступны картриджи для игр меньшей ёмкости.

Для лучшего понимания ситуации следует уточнить, как обстоят дела в настоящее время. Nintendo предлагает для релизов на физических носителях два варианта. Первый заключается в использовании дорогостоящего картриджа Game Card ёмкостью 64 Гбайт, который обеспечивает скорость передачи данных до 400 Мбит/с. Второй вариант связан с использованием ключа-карты Game-Key Card, которая попросту перенаправляется в веб-магазин Nintendo eShop, откуда и происходит загрузка самой игры. Ни один из этих вариантов не является идеальным, поэтому требуется что-то среднее.

Несколько дней назад компания Inin Games, являющаяся издателем R-Type Dimensions III, опубликовала на своём сайте сообщение. В нём говорилось, что их новая игра может выйти на физических носителях, поскольку Nintendo начинает предлагать картриджи меньшей ёмкости. Позднее это сообщение было скорректировано, и теперь в нём просто говорится, что игра на физическом носителе будет стоить на €10 дороже.

Позднее Inin Games опубликовала в своём аккаунте в соцсети X сообщение, признав, что поделилась с общественностью большим количеством информации, чем хотелось бы производителю консоли, и извинилась за это. Компания пояснила, что её публикацию не следует расценивать, как официальную позицию Nintendo, и что какие-либо изменения спецификаций картриджей ещё не были подтверждены официально.

Таким образом, на данный момент нет официального подтверждения появления в будущем картриджей для игр на Switch 2 меньшей ёмкости, но можно предположить, что речь идёт о вариантах на 16 Гбайт и 32 Гбайт. Такой подход частично снизит затраты и позволит большему количеству разработчиков выпускать свои проекты на физических носителях. Однако, на фоне продолжающегося рост цен на флеш-память NAND и общеотраслевой дефицит, трудно сказать, насколько это будет выгодно на практике.

В конце недели авторитетный инсайдер Nintendeal опубликовал в Bluesky пост, сообщив, что картриджи для игр на Switch 2 меньшей ёмкости действительно находятся в производстве. Однако он отметил, что их поставки осложняются продолжающимся кризисом из-за нехватки компонентов на фоне повышенного спроса на чипы памяти в сфере ИИ. По той же причине производство таких картриджей не будет дешевым.