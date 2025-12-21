AMD опубликовала первые детали о Zen 6 — новая архитектура на 2-нм техпроцессе с мощным векторным потенциалом

AMD на этой неделе опубликовала документ под названием «Счётчики производительности для процессоров AMD Family 1Ah Model 50h-57h», в котором раскрываются некоторые особенности архитектуры Zen 6, которая будет использоваться в будущих потребительских процессорах AMD, а также серверных чипах EPYC Venice для центров обработки данных. Оказывается, Zen 6 — это не совсем эволюция архитектуры Zen 5, а совершенно новая конструкция с другой идеологией.

AMD ранее в общих чертах сообщила, что архитектура Zen 6 будет использоваться в процессорах с общим количеством ядер до 256, а в её основе будет применяться 2-нм техпроцесс компании TSMC. В опубликованном компанией на этой неделе документе для разработчиков программного обеспечения говорится, что микроархитектура Zen 6 не является поэтапным развитием Zen 4/Zen 5, а представляет собой намеренно широкую, ориентированную на пропускную способность архитектуру с восьмислотовым механизмом диспетчеризации и одновременной поддержкой многопоточности (SMT). В такой архитектуре два аппаратных потока динамически конкурируют за общий пул слотов диспетчеризации, поэтому при одинаковых тактовых частотах производительность однопоточных процессоров на базе Zen 6 может быть не такой высокой, как у тех же процессоров Apple с девятью (или более) слотами диспетчеризации во всех ситуациях. Однако в некоторых случаях этот тип архитектуры обещает очень высокую производительность. Кроме того, ядро Zen 6 имеет выделенные счётчики для неиспользуемых слотов диспетчеризации, задержек на бэкэнде и потерь при выборе потоков, что говорит о том, что широкое распределение нагрузки и арбитраж SMT являются факторами, которые будут специально оптимизироваться в Zen 6.

Zen 6 также существенно расширяет возможности AMD по векторным вычислениям с плавающей запятой, подчёркивая акцент архитектуры на сложных математических задачах. Согласно документации, процессоры Zen 6 поддерживают полноценное выполнение инструкций AVX-512 с форматами данных FP64, FP32, FP16 и BF16, включая операции FMA/MAC и смешанное векторное выполнение FP-INT (включая операции VNNI-класса, AES и SHA). Кроме того, они обеспечивают устойчивую пропускную способность FP-блока в 512 бит. Это не доказывает, что процессоры на базе Zen 6 станут лидерами по производительности в операциях с AVX-512, но предполагает, что Zen 6 может сократить задержку при работе с векторами и превзойти устаревшие методы вычислений.

В целом, ориентированные на производительность возможности Zen 6 предполагают, что это первая микроархитектура AMD, разработанная с нуля для использования в центрах обработки данных. Остается понять, какие функции Zen 6 будут сохранены в потребительских процессорах и насколько хорошо они будут работать.