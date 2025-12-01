Lenovo покажет на CES 2026 ноутбук ThinkPad Rollable XD Concept со сворачивающимся вертикально OLED-экраном

Помимо игрового ноутбука Legion Pro Rollable 16 с гибким сворачивающимся горизонтально дисплеем компания Lenovo также покажет на выставке CES 2026 в январе концептуальный ноутбук ThinkPad Rollable XD Concept с гибким дисплеем, сворачивающимся вертикально. Первой информацией об устройстве и его изображениями поделился портал Windows Latest.

Если экран Legion Pro Rollable 16 имеет диагональ 16 дюймов и может увеличиваться до 24 дюймов, то дисплей ThinkPad Rollable XD Concept обладает изначальным размером 13,3 дюйма и может увеличиваться до 16 дюймов. Однако у новинки имеется ещё одна особенность — задняя крышка, частично выполненная из прозрачного защитного стекла Corning Gorilla Glass Victus 2, которое демонстрирует OLED-дисплей, когда он свёрнут внутрь.

Более подробной информации о дисплее и технических характеристиках ThinkPad Rollable XD Concept пока нет. По данным источников Windows Latest, покрытие Corning Gorilla Glass Victus 2 разработано Lenovo и Corning совместно, и, хотя стекло известно своей прочностью, оно предназначено для демонстрации сложной работы сворачиваемого экрана.

В свёрнутом состоянии дисплей может отображать информацию. Судя по имеющимся слайдам, можно предположить, что открытая часть дисплея может отображать чат-бот Lenovo с искусственным интеллектом, уведомления календаря и другую информацию.

По данным Windows Latest, ThinkPad Rollable XD Concept поддерживает управление жестами и голосовое управление, с помощью которых можно запускать приложения или переключать режимы. Lenovo позиционирует ThinkPad Rollable XD Concept в качестве устройства для профессионалов, желающих попробовать новый подход к рабочим процессам.

Источники издания не сообщили ни о стоимости, ни предполагаемой даты поступления ThinkPad Rollable XD Concept в продажу. Учитывая наличие слово «концепт» в названии, данный ноутбук в принципе может не добраться до полок магазинов.