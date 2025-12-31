Обзор робота-уборщика ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: флагманов много не бывает

Реклама | ООО «Центр дистрибьюции» ИНН 5047067909 erid: F7NfYUJCUneTUTAebYjP

Роботы-уборщики DEEBOT гостили у нас в редакции давно. В далеком 2022 году мы знакомили вас с моделью N8 PRO+. Между тем умная техника ECOVACS ROBOTICS широко представлена на российском рынке. Значит, пришло время восполнить образовавшиеся пробелы. Сегодня речь пойдет о флагманской модели DEEBOT X11, оснащенной продвинутой док-станцией OmniCyclone. Робот-уборщик умеет многое и обладает рядом интересных функций и технологий.

⇡#Технические характеристики, комплектация, особенности док-станции, управление

На момент написания статьи DEEBOT X11 OmniCyclone продавался в российской рознице по цене от 99 999 рублей. Полные технические характеристики флагманской модели ECOVACS указаны в таблице ниже.

ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone Робот-уборщик Тип уборки сухая + влажная Количество щеток и швабр 1 × боковая двухлучевая щетка;

1 × роликовая щетка;

1 × роликовая швабра для влажной уборки Модуль навигации лидар, инфракрасные датчики, видеокамера, механические датчики Контейнер для мусора, л 0,22 Контейнер для воды, л нет данных Влажная уборка смачивание роликовой швабры Частота вращения швабр, об/мин 200 Управление приложение ECOVACS HOME Подключение Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц Мощность всасывания, Па 19500 Уровень шума, дБ 63 Заявленное время автономной уборки, мин до 210 Аккумулятор, мА·ч литиевый, 6400 Время зарядки, мин до 360 Габариты, мм 353 × 351 × 98 Масса, кг нет данных Гарантия, лет 1 Док-станция Объем пылесборника, л 2,5 Объем контейнеров для жидкости, л 2,7 (для грязной воды) и 3,2 (для чистой воды) Габариты, мм 465 × 380 × 493 Масса, кг нет данных Цена комплекта 99 999 рублей

Скриншоты мобильного приложения

Для полноценной работы устройства необходимо установить на смартфон приложение ECOVACS HOME, доступное для операционных систем Android и iOS. Оно предоставляет пользователю настройки по управлению как роботом-уборщиком, так и станцией самоочистки. Утилита полностью переведена на русский язык и обладает большим числом подсказок. Подключение робота к домашней Wi-Fi-сети с общим SSID точек доступа 2,4 и 5 ГГц и комбинированной защитой WPA2/WPA3 не вызвало никаких проблем, а модель устройства определилась по QR-коду. Вся процедура заняла от силы одну-две минуты — необходимы регистрация в приложении и доступ в интернет.

ECOVACS HOME позволяет:

составить расписание работы робота-уборщика (время, области уборки, режимы и количество уборок);

настроить персональную уборку каждой комнаты отдельно;

настроить 3D-карту помещения;

использовать видеокамеру;

настроить режим очистки ковров;

настроить интеллектуальный режим уборки;

посмотреть историю уборок;

выбрать единицы измерения;

заблокировать сенсорную кнопку робота;

уточнить уровень износа обслуживаемых деталей устройства;

включить режим «Не беспокоить»;

настроить мощность всасывания;

настроить степень смачиваемости швабры;

использовать функции док-станции;

настроить технологию зарядки робота PowerBoost;

активировать звуковой сигнал и найти робот-пылесос по звуку;

сбросить настройки до значения по умолчанию и обновить прошивку;

выбрать язык приложения и голосовых комментариев;

оставить онлайн-отзыв о работе робота.

Помимо мобильного приложения, вы можете управлять роботом с помощью голосового помощника YIKO. Скажите устройству “OK, YIKO”, и оно откликнется на ваши указания. Список команд отображен в приложении в одноименном меню. Помощник понимает обращения только на английском языке. Дополнительно DEEBOT X11 OmniCyclone совместим с голосовыми сервисами от Amazon, Apple, Google и «Яндекса».

Станция самоочистки OmniCyclone является полноценным «членом команды» X11-экосистемы. Она заметно расширяет функциональность уборщика, а также упрощает его обслуживание. Как видно из названия, док-стация оснащена пластиковым многоразовым контейнером для сбора сухого мусора. Плюсы использования такого «тубуса» очевидны: вам не придется впредь тратиться на покупку расходников. Производитель утверждает, что DEEBOT X11 OmniCyclone за пять лет сэкономит вам денежные средства, эквивалентные стоимости 25 одноразовых нетканых пылесборников.

Другие функции станции самоочистки включают:

питание робота-уборщика (технология PowerBoost восстанавливает 6 % заряда всего за три минуты, пока чистится роликовая салфетка для влажной уборки);

заливку чистой воды и сбор грязной жидкости;

чистку швабры (для этой процедуры вода нагревается до 75 градусов Цельсия);

добавление моющего средства (док-станция оснащена баком для заливки растворов для обычной и усиленной влажной уборки);

сушка швабры (длительность этой процедуры настраивается в мобильном приложении — 2, 3 или 4 часа).

К сожалению, комплект поставки DEEBOT X11 OmniCyclone не включает никаких дополнительных расходных материалов. Те же моющие средства придется покупать отдельно.

Робот-уборщик DEEBOT X11 OmniCyclone доступен в одном цвете — темном металлическом. При этом детали устройства выполнены из матового пластика.

Конструкция «Дибота» — классическая цилиндрическая, хотя в глаза сразу же бросается отсутствие башни с лидаром. На самом деле он у робота есть, но расположен в передней части корпуса. Помимо него, за навигацию в устройстве отвечает камера и прочие датчики — все умные элементы в DEEBOT X11 OmniCyclone объединены в технологии AIVI 3D 3.0 Omni-Approach. На сайте производителя говорится, что герой обзора точно определяет контуры всех препятствий. Чуть забегая вперед, скажем, что это действительно так.

В итоге сверху у DEEBOT X11 OmniCyclone расположена только сенсорная кнопка включения. Клавиша — многозадачная, в ее рабочую логику заложено распознавание нескольких касаний. Плюс в кнопку встроена цветовая индикация.

Верхняя панель робота снимается полностью. Под ней «спрятаны» рычаг включения питания устройства и кнопка соединения устройства с беспроводной сетью. Здесь же организован доступ к контейнеру — сухой мусор собирается в бак объемом 0,22 л. Конструкция — стандартная, с HEPA-фильтром и прямым пылевым трактом. Еще один контейнер у «одиннадцатого» расположен сзади: в него заливается вода.

Робот-уборщик оснащен одной боковой щеткой ARClean, щеткой-роликом Cyclone-Directed и шваброй цилиндрической формы OZMO Roller 2.0 для влажной уборки. Интересного — много. Так, в конструкции используется двухлучевая боковая щетка вместо классической трехлучевой. Такая конструкция щетины защищает от наматывания волос и шерсти. Основная роликовая щетка имеет V-образную форму и гребень в виде спирали — новшества, получившие название ZeroTangle 3.0, тоже распутывают волосы.

Роликовая швабра OZMO Roller 2.0 выполнена из нейлонового материала. Здесь применяется технология TruEdge 3.0: валик выдвигается вправо примерно на 15 мм, покрывая тем самым мертвые зоны во время уборки. Частота вращения швабры достигает 200 об/мин.

DEEBOT X11 OmniCyclone перемещается за счет пары колес с внушительным протектором — с их помощью робот не скользит и не застревает на большинстве поверхностей. А еще «одиннадцатый» преодолевает пороги высотой до 24 мм — и до 40 мм, если речь идет о ступенчатых препятствиях. Для этого основные ведущие колеса устройства оснащены специальными выдвижными колодками.

Все детали DEEBOT X11 OmniCyclone, задействованные в уборке помещения, могут не только вращаться, но и двигаться в разных направлениях. Например, боковая щетка и роликовая швабра по умолчанию поднимаются при проезде робота по ковру. Дополнительные настройки вращающихся элементов доступны в мобильном приложении ECOVACS HOME.

Расходные детали «Дибота» легко снимаются, обслуживаются и при необходимости заменяются. Так, для того, чтобы извлечь роликовую швабру OZMO Roller 2.0, необходимо два раза нажать на сенсорную кнопку включения — тогда ее держатель опустится и выдвинется ближе к пользователю так, как показано на картинке выше. Эта же функция доступна в мобильном приложении. Процедура смотрится очень «по-гиковски».

Тестирование роботов-уборщиков проходит в несколько этапов. В качестве тестового полигона использовалось офисное помещение с доступной роботу площадью около 25 м2, паркетным полом, линолеумом, порогами и лестничной площадкой. Для испытаний умных уборщиков также использовалась пара черных ковриков с коротким ворсом размером 150 × 90 см каждый.

⇡#Первый запуск, построение и настройка карты

Схема работы с DEEBOT X11 OmniCyclone выглядит следующим образом:

регистрируемся в приложении и подключаем робот;

обновляем прошивку устройства;

запускаем уборщика и создаем карту помещения (заняло шесть с половиной минут);

убираем квартиру.

Во время сканирования помещения робот трудился практически бесшумно. Карта была создана верно, но в приложении она отображается схематически. Мебель и прочие препятствия указаны в виде закрашенных темных областей. В приложении доступны 2D- и 3D-отображение карты. А еще мы можем самостоятельно отредактировать карту, указав этаж, расставив мебель, установив стены, наложив виртуальные границы, уточнив материал поверхности, а также обозначив ковры и зоны, не подлежащие уборке. Любую комнату можно переименовать. В целом в ECOVACS HOME есть все необходимое для точной настройки помещения.

⇡#Полноценная уборка помещения

DEEBOT X11 OmniCyclone поддерживает несколько режимов работы. Устройство предлагает выбрать комбинацию уборки: сухую, сухую и влажную, влажную сразу после сухой. Доступны четыре режима мощности: «Тихий» (57 дБА), «Стандарт» (59 дБА), «Средняя» (65 дБА) и «Максимум» (70 дБА). В скобках указан измеренный вручную уровень громкости. При включении первых двух настроек робот трудится достаточно тихо — комфорту окружающих ничего не угрожает. Режим «Средняя» — терпимый, а при активации максимальной мощности DEEBOT X11 OmniCyclone работает слишком громко — как мощные напольные пылесосы. Сбор мусора док-станцией осуществляется с шумом в 78 дБА. Мойка и сушка роликовой швабры дискомфорта домочадцам не принесут.

Кроме того, в приложении ECOVACS HOME мы можем регулировать объем подачи воды на салфетку и выбрать один из трех типов тщательности уборки помещения, а также определиться с количеством проходов (один или два).

Для однопроходной уборки помещения мы использовали комбинацию одновременной сухой и влажной уборки в режиме «Стандарт» и с обычной скоростью. В итоге DEEBOT X11 OmniCyclone очистил 17 м2 за 24 минуты, потратив при этом 15 % заряда аккумулятора. По окончании уборки приложение предложило включить режим Agent Hosting. Его активация позволяет «Диботу» убирать помещение с помощью искусственного интеллекта. Например, при обнаружении загрязнения определенного типа робот сам решит, какие режимы скорости и мощности ему включать. С каждой уборкой хостинг-режим превращает DEEBOT X11 OmniCyclone в самостоятельного «менеджера уборки», адаптирующегося под привычки владельца.

Описание работы док-станции приведено на скриншотах ниже.

⇡#Проходимость и безопасность

На мой взгляд, у «Дибота» нет никаких проблем с проходимостью: робот с легкостью преодолел 2-сантиметровые пороги; легко и элегантно вклинивался между ножками стульев, не задевая их. Камера устройства распознала лестницу. Не беспокойтесь, кубарем вниз «железка» не полетит. Не возникло никаких проблем у DEEBOT X11 OmniCyclone и при работе с черными коврами.

⇡#Аккуратность во время работы

Для проверки аккуратности работы устройства мы разместили на ковре четыре предмета: миниатюрную игрушку (хорошо имитирует напольную вазу), комок проводов, книгу и миску с водой. Перед запуском робот не знал о присутствии этих вещей в зоне уборки.

DEEBOT X11 OmniCyclone работает аккуратно. При возникновении препятствия устройство значительно замедляет свой ход. Не было такого, чтобы «одиннадцатый» внаглую проехался по какому-либо предмету или снес его. Так, уборщик филигранно объехал миску с водой и провода. Однако герой обзора чуть сдвинул книгу и повалил фигурку. Робот определяет появившиеся во время уборки предметы, но не распознает их. Выходит, если у вас в квартире есть ценный и хрупкий антиквариат, то его следует убрать или отметить как зону, не подлежащую уборке. А вот за сохранность мебели и безопасность домашних животных беспокоиться точно не стоит.

⇡#Эффективность сухой уборки

Для определения эффективности работы умного уборщика мы устроили ему довольно сложное испытание. Предыдущие тесты показали, что роботам слишком легко справиться с крупной фракцией мусора (гречка, рис и т. д.), но очень трудно извлечь из ворса мелкие частицы (мука). Поэтому был выбран промежуточный вариант — сахар, сбор которого укажет, насколько эффективно работают щетки и всасывающий двигатель устройства.

Двигатель DEEBOT X11 OmniCyclone создает максимальное давление в 19,5 кПа — так заявлено в характеристиках устройства. Система получила название BLAST. Производитель утверждает, что, благодаря 100-ваттному двигателю и аккумулятору на 6400 мА·ч, «Дибот» создает поток в 18 л/с, улучшая удаление мелкой пыли на 140 %, удаление волос — на 262 %, сбор крупных частиц — на 100 %.

Герой обзора, работая с максимальной мощностью, убрал 57 % сахара за один проход и 70 % — за два. Визуально ковер стал гораздо чище. Хороший результат, на мой взгляд.

DEEBOT X11 OmniCyclone насчитывает несколько функций по уборке ковра.

⇡#Эффективность влажной уборки

Современные роботы неловко называть пылесосами. Потому что функции сухой и влажной уборки в таких устройства равноправны.

Техническая система, отвечающая в DEEBOT X11 OmniCyclone за влажную уборку, получила название OZMO ROLLER 2.0. Салфетка-втулка совершает 200 оборотов в минуту с давлением 3700 Па. По данным ECOVACS, это значение в 16 раз выше, чем у роботов, оснащенных плоскими вибрирующими швабрами. Наше небольшое тестирование показало, что «Дибот» хорошо вымыл резиновый коврик. Небольшие разводы замечены, но эта, с позволения сказать, оказия легко решается повторным запуском робота.

Протестированная модель по праву относится к категории флагманских роботов-уборщиков. Здесь есть все необходимые атрибуты: продвинутая система влажной уборки, эффективные механизмы сухой уборки, комплексная док-станция с «циклонной» системой сбора мусора и возможностью использовать моющие растворы.

Мне понравились режимы работы DEEBOT X11 OmniCyclone — в большинстве случаев робот функционирует с комфортным уровнем шума. Аккуратность, тщательность, выверенность — это тоже все про героя сегодняшнего обзора. Возможно, кого-то привлекут внедренные в устройство элементы хай-тека, такие как поддержка голосовых команд, сенсорное управление и нетривиальный доступ к роликовой швабре OZMO Roller 2.0. Пожалуй, протестированную модель можно пожурить лишь за откровенно куцый комплект поставки — ведь речь идет о флагманском устройстве с высоким ценником.