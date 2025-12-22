Без Exynos и не раньше февраля: Samsung может отложить анонс флагманской линейки смартфонов Galaxy S26

Из-за проблем с производством собственных чипов Samsung может вновь использовать процессоры Qualcomm в следующем поколении флагманов Galaxy S26. В связи с этим мероприятие Galaxy Unpacked, на котором будут представлены Galaxy S26, S26+, S26 Ultra и, возможно, другие устройства будет отложено на февраль 2026 года, сообщает издание PhoneArena со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap News.

Презентация может состояться в Сан-Франциско (США) и вопрос о том, какой именно процессор будет устанавливаться в разные модели серии, станет одним из главных на этом мероприятии. В текущей линейке Galaxy S25 компания была вынуждена использовать чипы Qualcomm Snapdragon 8 Elite для всех моделей, несмотря на наличие собственного Exynos 2500. Это было связано с низким выходом годных 3-нм чипов на производственных мощностях Samsung Foundry, что заставило компанию закупить процессоры Snapdragon на сумму $400 млн.

Согласно утечкам, Galaxy S26 Ultra получит 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ (1440 × 3120 пикселей), соотношением сторон 19,5:9, плотностью пикселей 498 PPI и частотой обновления от 1 до 120 Гц. Экран будет оснащён технологией Flex Magic Pixel, основанной на искусственном интеллекте, позволяющей скрывать содержимое экрана при взгляде сбоку. Аппарат будет комплектоваться 12 Гбайт оперативной памяти и тремя вариантами встроенной памяти — 256 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Устройство, предположительно, получит титановый корпус и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.

Система задних камер может включать 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, 12-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Для селфи предназначена 12-мегапиксельная фронтальная камера. Ёмкость аккумулятора может составить 5200 мА·ч (вместо 5000 мА·ч в S25 Ultra), а мощность быстрой зарядки возрастёт с 45 до 60 Вт, обеспечив зарядку от 0 до 80 % за 30 минут. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 16 и получит семь крупных обновлений операционной системы.

Базовая модель Galaxy S26, согласно слухам, получит 6,3-дюймовый дисплей (у Galaxy S25 — 6,2 дюйма) с разрешением FHD+ (1080 × 2340 пикселей), соотношением сторон 19,5:9, плотностью пикселей 416 PPI и частотой обновления от 1 до 120 Гц. Основная камера будет включать 50-мегапиксельный основной модуль, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом разрешением 10 или 12 мегапикселей. Фронтальная камера для селфи может иметь разрешение 12 МП. Улучшения коснутся съёмки при слабом освещении благодаря более широкой диафрагме и ИИ-обработке изображений. Ёмкость аккумулятора может вырасти до 4300 мА·ч. Устройство получит 12 Гбайт ОЗУ и три варианта твердотельной памяти — 128 Гбайт, 256 Гбайт и 512 Гбайт.

Galaxy S26+ будет использовать ту же систему камер, что и S26, но получит 6,7-дюймовым дисплей QHD+ с разрешением 1440 × 3120 пикселей и аналогичной частотой обновления. Оперативная память составит 12 Гбайт, а варианты встроенной памяти — 128 Гбайт, 256 Гбайт и 512 Гбайт. Ёмкость батареи, вероятно, останется на уровне 4900 мА·ч.