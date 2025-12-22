72 Тбайт передали на 1000 км всего за 96 минут: Китай испытал передовую сеть для научных и ИИ-данных

Для развития китайской национальной вычислительной инфраструктуры наличие скоростных сетевых интерфейсов важно по той причине, что в условиях ограниченного доступа к передовым чипам мощность местных ЦОД приходится наращивать экстенсивным методом, увеличивая количество вычислительных кластеров. Недавний эксперимент позволил доказать, что в Китае можно создавать скоростные сети, охватывающие всю страну.

Экспериментальная сеть передачи данных, о которой рассказывает Tom’s Hardware со ссылкой на публикации китайских СМИ, уже охватывает 40 крупных городов КНР и позволяет быстро передавать большие объёмы данных на большие расстояния. В ходе недавнего эксперимента 72 Тбайт астрономических данных, полученных телескопом в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, были переданы по сети на расстояние примерно 1000 км в провинцию Хубэй всего за 1,6 часа (96 минут). Если бы для отправки данных использовались сети традиционной архитектуры, то на это ушло бы почти два года, как отмечают китайские СМИ.

Для построения экспериментальной сети CENI, которая ориентирована на обслуживание сектора высокопроизводительных расчётов, было использовано более 55 000 км оптоволокна. Архитектура сети позволяет на одной физической инфраструктуре эксплуатировать тысячи виртуальных сегментов и более 4000 тестовых сервисов одновременно, скорость передачи информации достигает 100 Гбит/с на один канал.

Не менее важно, что экспериментальная сеть позволяет гарантировать заданные технические параметры передачи информации на очень больших расстояниях, на что не способны сети с традиционной инфраструктурой. Китайские эксперты сравнивают CENI с американской ARPANET, наработки по которой легли в основу создания интернета в его нынешнем виде. Национальная потребность КНР в формировании сети распределённых ЦОД делает подобные разработки весьма ценными.