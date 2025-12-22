Сегодня 22 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации 72 Тбайт передали на 1000 км всего за 96...
реклама
Новости Hardware

72 Тбайт передали на 1000 км всего за 96 минут: Китай испытал передовую сеть для научных и ИИ-данных

Для развития китайской национальной вычислительной инфраструктуры наличие скоростных сетевых интерфейсов важно по той причине, что в условиях ограниченного доступа к передовым чипам мощность местных ЦОД приходится наращивать экстенсивным методом, увеличивая количество вычислительных кластеров. Недавний эксперимент позволил доказать, что в Китае можно создавать скоростные сети, охватывающие всю страну.

Источник изображения: Broadcom

Источник изображения: Broadcom

Экспериментальная сеть передачи данных, о которой рассказывает Tom’s Hardware со ссылкой на публикации китайских СМИ, уже охватывает 40 крупных городов КНР и позволяет быстро передавать большие объёмы данных на большие расстояния. В ходе недавнего эксперимента 72 Тбайт астрономических данных, полученных телескопом в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, были переданы по сети на расстояние примерно 1000 км в провинцию Хубэй всего за 1,6 часа (96 минут). Если бы для отправки данных использовались сети традиционной архитектуры, то на это ушло бы почти два года, как отмечают китайские СМИ.

Для построения экспериментальной сети CENI, которая ориентирована на обслуживание сектора высокопроизводительных расчётов, было использовано более 55 000 км оптоволокна. Архитектура сети позволяет на одной физической инфраструктуре эксплуатировать тысячи виртуальных сегментов и более 4000 тестовых сервисов одновременно, скорость передачи информации достигает 100 Гбит/с на один канал.

Не менее важно, что экспериментальная сеть позволяет гарантировать заданные технические параметры передачи информации на очень больших расстояниях, на что не способны сети с традиционной инфраструктурой. Китайские эксперты сравнивают CENI с американской ARPANET, наработки по которой легли в основу создания интернета в его нынешнем виде. Национальная потребность КНР в формировании сети распределённых ЦОД делает подобные разработки весьма ценными.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
2 Тбит/с по воздуху: Япония установила мировой рекорд дальней лазерной связи
Amazon показала антенну Leo Ultra для спутникового интернета на 1 Гбит/с — в 2,5 раза быстрее Starlink
Быстро, но недалеко: Kyocera объявила о прорыве в беспроводной связи под водой — 5,2 Гбит/с по лазеру
Китайская Tencent получила доступ к 15 000 санкционных ИИ-чипов Nvidia Blackwell через Японию
Samsung почти не будет отставать от SK hynix по срокам поставок HBM4 для Nvidia
Акции Oracle выросли в цене на 7 % после новостей о сделке по TikTok
Теги: китай, китайские ученые, китайские технологии, сети и коммуникации, рекорд
китай, китайские ученые, китайские технологии, сети и коммуникации, рекорд
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.