«Запуск провалился»: японская ракета H3 не справилась с доставкой на орбиту навигационного спутника «Мичибики-5»

Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило о неудачном космическом запуске ракеты-носителя H3 со спутником «Мичибики-5» в минувшее воскресенье. Это был седьмой по счёту запуск ракеты H3 в её истории, пишет портал Space.

Источник изображения: JAXA

Источник изображения: JAXA

Ракета H3 стартовала с космодрома Танегасима в воскресенье (21 декабря) в 20:51 по восточному времени (01:51 по Гринвичу и 10:51 по местному времени Японии 22 декабря). Задача состояла в выводе на орбиту навигационного спутника «Мичибики-5» (QZS-5).

«Однако второе запланированное зажигание двигателя второй ступени прошло неудачно, а затем двигатель преждевременно отключился. В результате спутник QZS-5 не удалось вывести на запланированную орбиту. Запуск провалился», — говорится в заявлении представителей Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), опубликованном рано утром в понедельник (22 декабря).

Космический аппарат «Мичибики-5» массой 4800 кг должен был стать частью японской системы квазизенитных спутников (QZSS) — навигационной сети на геосинхронной орбите Земли.

«Эта система совместима со спутниками GPS и может использоваться с ними в интегрированном режиме. QZSS можно применять, в том числе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учётом географической долготы, близкой к Японии, поэтому использование данной спутниковой сети будет расширено и на другие страны этого региона», — сообщили японские официальные лица в описании проекта QZSS.

Первый спутник QZSS в рамках пилотного проекта был запущен в сентябре 2010 года. В настоящее время сеть состоит из четырёх действующих космических аппаратов, однако Япония планирует расширить её до 11 спутников.

Двухступенчатая ракета-носитель H3 была разработана JAXA и Mitsubishi Heavy Industries. Это преемник H-2A — надёжной ракеты-носителя, выведенной из эксплуатации в июне этого года после четверти века службы. Первый неудачный запуск ракеты H3 произошёл в марте 2023 года. Затем последовали пять успешных запусков и неудача в минувшее воскресенье.

JAXA создала рабочую группу во главе с руководителем агентства Хироши Ямакавой (Hiroshi Yamakawa), чтобы установить точную причину неудачного запуска H3.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: япония, космический запуск, ракета-носитель
