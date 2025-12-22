Сегодня 22 декабря 2025
Новости Software

На Yandex.com заработал поиск с ИИ

Интернет-холдинг «Яндекс» расширил внедрение своего поиска на основе искусственного интеллекта, ранее доступного только в странах СНГ и нескольких других регионах. «Яндекс ИИ» работает аналогично функции Google AI Overviews: он предоставляет сгенерированный ИИ ответ на запрос пользователя над традиционной поисковой выдачей, включая цитаты и ссылки на оригинальный контент для справки. Также пользователям стала доступна функция интерактивного чата.

Источник изображения: yandex.com

Источник изображения: yandex.com

С этим обновлением «Яндекс» присоединился к группе поисковых систем, последовательно внедряющих ИИ в свои основные продукты. Примечательно, что в то время как Bing и Yahoo используют решения на базе ChatGPT от OpenAI, а корейская Naver и китайская Baidu по-прежнему в основном ориентированы на свои внутренние рынки, Yandex стал второй после Google глобальной поисковой системой, которая интегрирует в поиск собственную модель искусственного интеллекта. Эта версия ИИ-поиска «Яндекса» построена на тех же технологиях, что и «Алиса AI».

«Запуск Yandex AI на глобальном домене — это естественный шаг в развитии поиска. Мы много лет используем нейронные сети, и теперь сделали этот опыт доступным пользователям по всему миру», — прокомментировал запуск новой функции генеральный директор Yandex Search International Александр Поповский.

