Хакеры украли 300 Тбайт музыки у Spotify — 86 млн треков готовят к раздаче на торрентах «ради сохранения»

Группа хакеров-активистов Anna’s Archive стала известна благодаря заявленной цели — сохранению книг, документов, журналов и многого другого с помощью торрентов. Она называет себя «крупнейшей по-настоящему открытой библиотекой в ​​истории человечества», имеющей доступ к более чем 61 млн книг и 95 млн документов. Теперь группа сообщила о взломе музыкального сервиса Spotify, в результате которого были выгружены 86 млн треков, на которые приходится 99,6 % прослушиваний на сервисе.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Согласно сообщению в блоге Anna’s Archive, группа получила доступ к более чем 250 миллионам единиц метаданных и 86 миллионам аудиофайлов из музыкального сервиса Spotify. Общий объём скачанных данных составил 300 Тбайт. Группа пиратских активистов утверждает, что таким образом они создали «первый в мире архив сохранения музыки». По словам группы, в их распоряжении оказались аудиофайлы, на которые приходится 99,6 % прослушиваний на Spotify.

Группа Anna’s Archive опубликовала полученные метаданные на своём торрент-сайте и планирует позже сделать доступными все украденные аудиофайлы. Затем будут выложены дополнительные метаданные и обложки альбомов. Пираты собираются публиковать треки в «порядке популярности» в соответствии с метриками обворованного ими Spotify. Самые популярные песни будут представлены с битрейтом 160 Кбит/с, в то время как битрейт менее популярных треков будет снижен до 75 Кбит/с.

По словам хакеров, «на данный момент это архив, работающий только с торрентами и предназначенный для сохранения, но если будет достаточно интереса, мы можем добавить возможность загрузки отдельных файлов». Активисты объяснили, что они увидели способ «создать музыкальный архив, ориентированный в первую очередь на сохранение [музыки]», когда поняли, как масштабно собирать данные со Spotify. Они стремятся избежать типичных ошибок, наблюдаемых в других инструментах сохранения, таких как ориентация на самых популярных исполнителей и работа только с высококачественными аудиофайлами.

Крупнейший в мире сервис потоковой передачи музыки Spotify подтвердил факт взлома группой пиратских активистов и в настоящее время занимается расследованием инцидента: «В ходе расследования несанкционированного доступа было установлено, что третья сторона собрала общедоступные метаданные и использовала незаконные методы для обхода DRM и доступа к некоторым аудиофайлам платформы».

Источник:

spotify, хакеры, утечка данных
