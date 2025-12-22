Правительство США рассчитывает официальное время страны, используя более десятка атомных часов на федеральном объекте к северо-западу от Денвера. На прошлой неделе ураган обесточил лабораторию Национального института стандартов и технологий (NIST). В результате, по словам представителя NIST, «время NIST UTC [универсальное координированное время] оказалось на 4,8 микросекунды медленнее, чем должно было быть».

С 2007 года официальное время в США определяется министерством торговли, которое курирует NIST, совместно с ВМС США. Национальный стандарт времени известен как NIST UTC. При этом UTC является отдельным глобальным стандартом времени, в который США и другие страны вносят согласованные измерения.

В настоящее время NIST рассчитывает время, используя взвешенное среднее из показаний 16 атомных часов, расположенных в институтском кампусе в Боулдере. Атомные часы, включая водородные мазеры и цезиевые часы, используют естественные резонансные частоты атомов для определения времени с чрезвычайно высокой точностью.

Во время отключения электроэнергии все атомные часы продолжали работать благодаря своим системам резервного питания, сообщил руководитель исследовательского отдела NIST Джефф Шерман (Jeff Sherman). По его словам, сбой заключается в нарушении связи и расхождении показаний между некоторыми часами и системами измерения и распределения NIST.

По словам Шермана, временной дрейф в 4,8 микросекунды слишком мал, чтобы иметь значение для широкой публики, но он может серьёзно нарушить работу приложений, связанных с критической инфраструктурой, телекоммуникациями, сигналами GPS и многим другим. Поэтому NIST предоставил таким «высококлассным» пользователям доступ к другим сетям синхронизации времени и уведомил их о сбое.

4,8 микросекунды — это чуть меньше 5 миллионных долей секунды. Для того, чтобы моргнуть, человеку требуется около 350 000 микросекунд.