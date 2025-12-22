Новый патч для российской ролевой игры Of Ash and Steel в духе «Готики» вернул пропавшие предметы, а улучшений производительности придётся подождать

Вдохновлённая «Готикой» фэнтезийная ролевая игра с открытым миром Of Ash and Steel вышла не в лучшем виде, но разработчики из петербургской студии Fire & Frost не сидят сложа руки и уже выпустили крупное обновление.

Патч 1.05 включает полное обновление логики загрузчика, из-за которой при загрузке могли пропадать предметы, скрипт восстановления исчезнувших из мира квестовых вещей, исправление утечек памяти и вылетов в городе.

Кроме того, теперь стража показывает сумму штрафа при аресте, в ключевых локациях появились места для перемотки времени, в городе можно найти детализированную карту-стенд, а при ловкости выше 30 уровня замки взламываются автоматически.

Скриншоты улучшений

В обновлении также устранили множество багов (в квестах, геймплее, музыке, интерфейсе), скорректировали баланс и улучшили перевод игры на разные языки. Полный список изменений доступен здесь.

Наконец, разработчики посоветовали игрокам, случайно убившим сюжетных NPC (их ID приведены в этой таблице) или недосчитавшимся квестовых предметов, обратиться к отладочной консоли (Shift + F12).

К версии 1.10 команда планирует взяться за улучшения использования оперативной и видеопамяти, а в промежуточных патчах сосредоточится на корректировках баланса, исправлении багов и обновлении механик.

Of Ash and Steel вышла 24 ноября в Steam и GOG. В сервисе Valve игра получила более 3 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 62 %). Пользователи хвалят тот самый дух «Готики», а ругают «сырое» техническое состояние.