Сегодня 06 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Игры O Of Ash and Steel — мода на нулевые. Реце...
реклама
Игры
Самое интересное в новостях

Of Ash and Steel — мода на нулевые. Рецензия

 
Если вы ждёте ремейк первой Gothic, то, может, уже и не нужно ничего ждать — ведь «готик-лайк» от Fire & Frost дарит тот самый опыт, за который фанаты так ценят хардкорные RPG нулевых. Кривой, совсем не интуитивный, сложный, но такой душевный и глубокий. О наших страданиях и приключениях на острове Грейшафт читайте в рецензии
⇣ Содержание
Жанр Ролевая игра
Издатель tinyBuild
Разработчик Fire & Frost
Минимальные требования

Процессор Intel Core i5-10600 3,3 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 XT, 45 Гбайт на накопителе, Windows 10 / 11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-10700 2,9 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700
Дата выхода 24 ноября 2025 года
Возрастной ценз Не определён
Локализация Звук и текст
Платформы PC
Официальный сайт

Культурные тренды цикличны: широкая аудитория уже повторно открывала для себя пиксельные платформеры, снова влюблялась в хорроры в эстетике PS1, а сейчас всё больше игроков ощущают ностальгию по ролевым играм начала века — таким как Gothic, «Корсары», первый «Ведьмак» или Morrowind. Эти проекты дарили довольно специфический, но крайне яркий и насыщенный опыт — в них никто не вёл вас за ручку, нужно было изучать игровой мир самостоятельно, экспериментировать, адаптироваться и использовать технические шероховатости (которых всегда было в избытке) в свою пользу. А преодолев все невзгоды, осознать, какой же извилистый и богатый эмоциями путь был проделан.

Of Ash and Steel призвана утолить эту жажду. Она моментально задаёт тон эпохи: релиз в Steam был задержан на несколько часов (хотя появилась новость, что игра уже вышла), в меню понимаешь, что адекватной поддержки геймпада не будет, звук во вступительной заставке отсутствует, как ни крути настройки, редактора персонажа нет, шарнирные лицевые анимации могут обескуражить, да и игровые особенности запросто оттолкнут неподготовленных геймеров. Ориентироваться в мире приходится не то что без маркеров, даже без карты (к счастью, только на начальных этапах), а уж какой здесь неудобный бой! Но уже через час-другой приключения всё это становится неважно, ведь вы просто растворяетесь в потоке увлекательных сюжетных перипетий. Правда, реликтовый игровой дизайн и технические неурядицы никуда не деваются…

Технически картинка, может, и не передовая, но проработка окружения приятная

Технически картинка, может, и не передовая, но проработка окружения приятная

#Надо просто потерпеть

Как и полагается, в наши руки попадает не виртуозный фехтовальщик или бывалый воитель, а самый обычный картограф по имени Тристан. К счастью, хотя бы осведомлённый, с какой стороны нужно держать меч. Протагонисту предстоит опасное плавание на остров Грейшафт, где его команде нужно выполнить особое задание. Но, не успев даже бросить якорь, группа сталкивается с рядом невзгод: судно топят, на берегу ждёт засада, а выбраться из кровавой бани удаётся лишь Тристану. Да и тому тут же не посчастливилось наткнуться на банду мародёров, что снимают с бедолаги последнее, включая важное письмо Ордену. А ведь его доставка была одной из ключевых задач экспедиции.

Очухивается наш герой в забытой семью богами лесной лачуге, откуда и начинается его насыщенное приключение. Впрочем, закончиться оно может буквально через пару минут, ведь даже какой-нибудь вшивый волк легко растерзает героя. А опасности в местных лесах таятся на каждом шагу: нежить, разбойники, гигантские насекомые и огромные грызуны — практически всё живое (и не очень) стремится отправить Тристана на тот свет. Пожалуй, плотность врагов на квадратный метр даже чрезмерная, что порой выглядит несколько нелепо.

Если эта ситуация не кажется вам достаточно жуткой, то знайте: я не сохранялась уже минут десять...

Если эта ситуация не кажется вам достаточно жуткой, то знайте: я не сохранялась уже минут десять...

И конечно, усугубляется всё тем, что справляться с каждой из напастей будет ой как непросто. И потому, что боевая система Of Ash and Steel технически кривовата, и потому, что наш подопечный не особенно готов к вызовам Грейшафта. Тристан выдыхается после пары ударов или уклонений, едва может попасть по врагу, и даже если получится, то урон, вероятно, будет смехотворным. К счастью, от каждой проблемы можно просто-напросто удрать. Или же исполнить старый добрый трюк со стравливанием одних противников с другими (скажем, придорожных бандитов с назойливыми лесовиками). Опыта в таком случае дадут чуть, но зато можно будет потом спокойно обыскать тела на предмет ценностей.

Так, например, в ваших руках может запросто оказаться меч поприличнее, с которым вы пусть и не станете грозой острова (а боевая система не станет лучше), но хоть сможете фехтовать на равных с бо́льшей частью противников текущего игрового этапа. Да и снять всякие расходники с трупа не будет лишним. Ведь Тристан испытывает голод, усталость, жажду, а ещё обладает иммунитетом, который тоже требует поддержки. Запустите любой из этих параметров — и эффективность в бою снизится, общая выносливость упадёт, а то и чего похуже.

Если с разбега наступить в лужу или зацепиться за корягу, Тристан рухнет, а потом будет очень медленно и болезненно вставать. И только с опытом (и особым перком) он наконец сможет легко преодолевать этих суровых противников

Если с разбега наступить в лужу или зацепиться за корягу, Тристан рухнет, а потом будет очень медленно и болезненно вставать. И только с опытом (и с особым перком) он наконец сможет легко преодолевать эти суровые препятствия

И мало просто разжиться каким-нибудь сырым мясом или поймать рыбу — еду надо ещё приготовить. А если хочется чего-то более изысканного, чем пригоревший кусок мяса, то придётся обучиться готовке. То же, скажем, касается кузнечного дела или крафта — без нужных знаний к станкам нечего и соваться. А ценные навыки можно получать только за очки, что дают за прокачку, и только у определённых учителей. Сами же навыки будут доступны для изучения только при необходимом количестве вложенных в определённую характеристику очков. Но если увлечётесь прокачкой чего-то одного, то неизбежно столкнётесь с ситуацией, когда не сможете экипировать новый мощный меч либо броню или же изучить важный боевой навык. Нужно держать в голове уйму нюансов и иметь план развития героя хотя бы на несколько уровней вперёд.

Звучит пугающе сложно, и на деле так и есть: количество механик, особенностей, взаимодействий, местоположение учителей и продавцов перегружают сознание. Однако стоит только начать распутывать этот клубок олдскульного хардкора, как Of Ash and Steel внезапно принимается играть новыми красками. Постепенно, шаг за шагом, вы начинаете чувствовать игру: приходит понимание, где можно срезать угол или использовать особенность игры себе на пользу, а в какой-то момент вы и вовсе забудете про очевидные пути, ведь найти самый неочевидный выход из затруднения намного интереснее… даже осознавая риск, что это может капитально сломать прохождение!

Тут и там вас ждут очевидные и не очень отсылки к Gothic

Тут и там вас ждут очевидные и не очень отсылки к Gothic

#Тристан и тайна обгаженных портков

Мир игры — пожалуй, главное, что удерживает изумлённого пользователя, увидевшего всё великолепие RPG старой закалки, от скоропалительного побега из Of Ash and Steel. И до чего же эта часть проекта хороша! Игра не вываливает на вас всё мифологическое мироустройство этой вселенной разом, а позволяет всё самостоятельно увидеть, прочувствовать, понять, став частью больших и не очень событий.

Например, поучаствовать в местных интригах и разборках высоких особ, примкнув к Ордену Семи. С этой организацией нам предстоит ощутить на себе все тягости и вызовы рыцарской жизни. Но если же идеалы и взгляды военизированной организации вам не подходят, то всегда можно вступить в ряды Вольных охотников, которые не слишком хорошо ладят с рыцарями Грейшафта. А можете какое-то время и вовсе не влезать в дрязги основного сюжета, а заняться чем-нибудь для души.

Перед битвой на арене можно выбрать дополнительные условия, которые в случае победы принесут больше золота и опыта

Перед битвой на арене можно выбрать дополнительные условия, которые в случае победы принесут больше золота и опыта

К примеру, станьте чемпионом местной арены, где предстоит сойтись с самыми разными бойцами Грейшафта. Это и способ получше понять боевую систему, и возможность подзаработать наличности вместе с опытом. Не хотите лишний раз трогать местную «боёвку» — не беда, попробуйте ранту, кулачный бой, представляющий собой своеобразную тактическую мини-игру, где важно предугадывать атаки противников и наносить удары по незащищённым местам.

И, конечно, вас ждёт уйма побочных квестов — один другого колоритнее. Например, можно выяснить, кто подкинул обгаженные портки в огород Нереста, нашего спасителя из начала игры. Ответ — неожиданный и уморительный. Или вот мужику на дороге надо помочь вернуть четыре колеса от телеги, что выльется в продолжительный и неочевидный вояж по округе, в ходе которого предстоит и мечом помахать, и по камням попрыгать, и даже договариваться. Жаль, последнее колесо для квеста нельзя, например, украсть. Такие сомнительные дела предлагает Шейд — пройдоха раздобыл ключ от одного перспективного сундука и ему нужен сообщник. Помощь требуется жителям Грейшафта и в более тонких материях — трактирщик Тибор расстраивается, что давно не видел Берту из рыбацкой деревни, и просит нас выяснить, всё ли с девушкой в порядке…

У каждого бойца ранты есть свои особенности: кто-то предпочитает бить в голову, а кто-то чаще блокирует торс. Подметив эти нюансы, вы без проблем одолеете практически любого громилу

У каждого бойца ранты есть свои особенности: кто-то предпочитает бить в голову, а кто-то чаще блокирует торс. Подметив эти нюансы, вы без проблем одолеете практически любого громилу

Едва ли не каждый квест предлагает интересные вводные, живых персонажей, а большинство заданий ветвятся и открывают альтернативные пути достижения цели. Да даже каноничное проникновение в город, прямо как в Gothic, можно осуществить аж четырьмя разными способами (и это только те, что я нашла). Например, просто заплатив страже ворот за вход; или же, нахамив служивым, вынудить тех напасть на нас… и просто пробежать мимо; или же проделать в стене тайный проход, если у вас хватит силы; или же самый неочевидный, но зато исключительно рабочий — проявить редкостное мастерство эквилибристики и по камням у стены добраться до точки, из которой вас тут же перенесёт в город. Квест в последнем случае почему-то засчитан не будет, но зато как приятно констатировать свою находчивость.

Впрочем, хоть Of Ash and Steel и позволяет вытворять подобные фортели, временами моё стремление познать все возможности альтернативных путей ломали мне игру. Побочный квест не засчитался — обидно, но не беда. А вот когда ломается основная цепочка заданий, тут уж ничего не поделать. Либо ищите решение проблемы в сообществах Steam, либо откатывайтесь на раннее сохранение с надеждой, что там ещё ничего не сломалось, либо живите дальше в проклятом мире, который сами и создали. У меня, как вы поняли, так и произошло: сюжетный персонаж просто не стал давать мне дальнейшие указания и вёл себя как-то странно. И, сверившись с информацией о квесте из сообщества, я поняла, что у меня проблемы…

Когда ключевой персонаж не хочет говорить с Тристаном, то это либо баг и «софтлок», либо у человека по горло важных дел — не до нас…

Когда ключевой персонаж не хочет говорить с Тристаном, то это либо баг и «софтлок», либо у человека по горло важных дел — не до нас…

Довольно странно, что в проекте, подталкивающем к необычным решениям и поиску альтернативных путей, так легко сломать квестовую последовательность. И конечно, едва ли потеря часа-двух, а то и десяти-двадцати игрового процесса положительно скажется на общем опыте и впечатлениях. В конце концов, гейм-дизайнеры ролевых игр уже давно научились продумывать ситуации, в которых альтернативные пути учитываются игрой и дают возможность проходить так, как проходится, без ущерба для целостности нарратива и систем. Но Of Ash and Steel верна эпохе до конца, даже там, где этого делать не стоило.

***

Несмотря на ворох технических проблем, сломанное прохождение и неуклюжую боевую систему, Of Ash and Steel не вызывает резкого негатива — спасибо героям, историям, миру и той искренней любви, которую разработчики явно вложили в своё детище. И конечно, если вы без ума от ролевых игр вроде «Готики», то останетесь в полном восторге. Но если нет, проект от Fire & Frost покажется вам чересчур требовательным к времени и эмоциональным затратам, без которых не получится прочувствовать всю его скрытую красоту.

Достоинства:

  • живые персонажи, интересные квесты и увлекательная основная история;
  • глубокая ролевая составляющая;
  • дух хардкорных ролевых игр нулевых со всеми плюсами…

Недостатки:

  • …и очевидными минусами, которые могут легко омрачить общее впечатление;
  • топорная боевая система — может, и осознанный выбор, но явно не самый удачный;
  • для игры, приветствующей импровизацию, Of Ash and Steel слишком часто ломается из-за этой самой импровизации.

Графика

Несмотря на условно современные текстуры и некоторые эффекты, общее визуальное воплощение, включая анимации и мимику, полностью отсылает к игровой эпохе нулевых. Но зато проработка локаций на высоте — города и веси, леса, бухты и катакомбы полны мелких деталей и интересных визуальных нюансов.

Звук

Звуковой дизайн также воспринимается как оммаж ролевым играм старой школы, включая неуместные по контексту фразы неигровых персонажей или странные перепады громкости. Но в целом Of Ash and Steel звучит ностальгически-приятно.

Путешествие в прошлое обеспечит и колоритная русская озвучка, исполненная в той самой слегка экспрессивной манере, за которую игроки так любят Gothic и другие игры эпохи.

То же можно сказать и про саундтрек, каждой нотой вызывающий отчётливую тоску по «ролёвкам» двадцатилетней давности.

Одиночная игра

Исключительно требовательная к вашему времени и силам ролевая игра с интересным миром, увлекательной историей и симпатичными персонажами.

Оценочное время прохождения

Около сорока часов на закрытие основной сюжетной линии и большинства побочных квестов, и даже больше, если будете выполнять каждое поручение и хвататься за каждую возможность побыть в этом мире подольше.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Нишевая ролевая игра для ценителей, щеголяющая глубокой проработкой систем, мира, истории и персонажей, а ещё уймой устаревших технических и гейм-дизайнерских решений. Последнее, при всём уважении к классическим играм, сейчас вызывает смешанные чувства.

Оценка: 7,0/10

Подробнее о системе оценок

Of Ash and Steel
Of_Ash_and_Steel_screenshot_20.jpg
Смотреть все изображения (20)
Of_Ash_and_Steel_screenshot_13.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_14.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_15.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_16.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_17.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_18.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_19.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_2.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_3.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_4.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_5.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_6.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_7.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_8.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_9.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_10.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_11.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_12.jpg
Of_Ash_and_Steel_screenshot_1.jpg
Смотреть все
изображения (20)
Видео:

 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Просто бальзам на измученную геймерскую душу»: пользователи Steam оценили российскую ролевую игру Of Ash and Steel в духе «Готики»
Календарь релизов 24 – 30 ноября: Of Ash and Steel, Project Motor Racing и Hail to the Rainbow
Of Ash and Steel — от фанатов для фанатов. Предварительный обзор
Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия
Gamesblender № 754: кризис на рынке памяти, Pioner не для российского Steam и 20-летие Xbox 360
PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия
Теги: игра, of ash and steel, рецензия
игра, of ash and steel, рецензия
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.