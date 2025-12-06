Of Ash and Steel — мода на нулевые. Рецензия

Жанр Ролевая игра Издатель tinyBuild Разработчик Fire & Frost Минимальные требования Процессор Intel Core i5-10600 3,3 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 XT, 45 Гбайт на накопителе, Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-10700 2,9 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700 Дата выхода 24 ноября 2025 года Возрастной ценз Не определён Локализация Звук и текст Платформы PC Официальный сайт

Культурные тренды цикличны: широкая аудитория уже повторно открывала для себя пиксельные платформеры, снова влюблялась в хорроры в эстетике PS1, а сейчас всё больше игроков ощущают ностальгию по ролевым играм начала века — таким как Gothic, «Корсары», первый «Ведьмак» или Morrowind. Эти проекты дарили довольно специфический, но крайне яркий и насыщенный опыт — в них никто не вёл вас за ручку, нужно было изучать игровой мир самостоятельно, экспериментировать, адаптироваться и использовать технические шероховатости (которых всегда было в избытке) в свою пользу. А преодолев все невзгоды, осознать, какой же извилистый и богатый эмоциями путь был проделан.

Of Ash and Steel призвана утолить эту жажду. Она моментально задаёт тон эпохи: релиз в Steam был задержан на несколько часов (хотя появилась новость, что игра уже вышла), в меню понимаешь, что адекватной поддержки геймпада не будет, звук во вступительной заставке отсутствует, как ни крути настройки, редактора персонажа нет, шарнирные лицевые анимации могут обескуражить, да и игровые особенности запросто оттолкнут неподготовленных геймеров. Ориентироваться в мире приходится не то что без маркеров, даже без карты (к счастью, только на начальных этапах), а уж какой здесь неудобный бой! Но уже через час-другой приключения всё это становится неважно, ведь вы просто растворяетесь в потоке увлекательных сюжетных перипетий. Правда, реликтовый игровой дизайн и технические неурядицы никуда не деваются…

⇡#Надо просто потерпеть

Как и полагается, в наши руки попадает не виртуозный фехтовальщик или бывалый воитель, а самый обычный картограф по имени Тристан. К счастью, хотя бы осведомлённый, с какой стороны нужно держать меч. Протагонисту предстоит опасное плавание на остров Грейшафт, где его команде нужно выполнить особое задание. Но, не успев даже бросить якорь, группа сталкивается с рядом невзгод: судно топят, на берегу ждёт засада, а выбраться из кровавой бани удаётся лишь Тристану. Да и тому тут же не посчастливилось наткнуться на банду мародёров, что снимают с бедолаги последнее, включая важное письмо Ордену. А ведь его доставка была одной из ключевых задач экспедиции.

Очухивается наш герой в забытой семью богами лесной лачуге, откуда и начинается его насыщенное приключение. Впрочем, закончиться оно может буквально через пару минут, ведь даже какой-нибудь вшивый волк легко растерзает героя. А опасности в местных лесах таятся на каждом шагу: нежить, разбойники, гигантские насекомые и огромные грызуны — практически всё живое (и не очень) стремится отправить Тристана на тот свет. Пожалуй, плотность врагов на квадратный метр даже чрезмерная, что порой выглядит несколько нелепо.

И конечно, усугубляется всё тем, что справляться с каждой из напастей будет ой как непросто. И потому, что боевая система Of Ash and Steel технически кривовата, и потому, что наш подопечный не особенно готов к вызовам Грейшафта. Тристан выдыхается после пары ударов или уклонений, едва может попасть по врагу, и даже если получится, то урон, вероятно, будет смехотворным. К счастью, от каждой проблемы можно просто-напросто удрать. Или же исполнить старый добрый трюк со стравливанием одних противников с другими (скажем, придорожных бандитов с назойливыми лесовиками). Опыта в таком случае дадут чуть, но зато можно будет потом спокойно обыскать тела на предмет ценностей.

Так, например, в ваших руках может запросто оказаться меч поприличнее, с которым вы пусть и не станете грозой острова (а боевая система не станет лучше), но хоть сможете фехтовать на равных с бо́льшей частью противников текущего игрового этапа. Да и снять всякие расходники с трупа не будет лишним. Ведь Тристан испытывает голод, усталость, жажду, а ещё обладает иммунитетом, который тоже требует поддержки. Запустите любой из этих параметров — и эффективность в бою снизится, общая выносливость упадёт, а то и чего похуже.

И мало просто разжиться каким-нибудь сырым мясом или поймать рыбу — еду надо ещё приготовить. А если хочется чего-то более изысканного, чем пригоревший кусок мяса, то придётся обучиться готовке. То же, скажем, касается кузнечного дела или крафта — без нужных знаний к станкам нечего и соваться. А ценные навыки можно получать только за очки, что дают за прокачку, и только у определённых учителей. Сами же навыки будут доступны для изучения только при необходимом количестве вложенных в определённую характеристику очков. Но если увлечётесь прокачкой чего-то одного, то неизбежно столкнётесь с ситуацией, когда не сможете экипировать новый мощный меч либо броню или же изучить важный боевой навык. Нужно держать в голове уйму нюансов и иметь план развития героя хотя бы на несколько уровней вперёд.

Звучит пугающе сложно, и на деле так и есть: количество механик, особенностей, взаимодействий, местоположение учителей и продавцов перегружают сознание. Однако стоит только начать распутывать этот клубок олдскульного хардкора, как Of Ash and Steel внезапно принимается играть новыми красками. Постепенно, шаг за шагом, вы начинаете чувствовать игру: приходит понимание, где можно срезать угол или использовать особенность игры себе на пользу, а в какой-то момент вы и вовсе забудете про очевидные пути, ведь найти самый неочевидный выход из затруднения намного интереснее… даже осознавая риск, что это может капитально сломать прохождение!

⇡#Тристан и тайна обгаженных портков

Мир игры — пожалуй, главное, что удерживает изумлённого пользователя, увидевшего всё великолепие RPG старой закалки, от скоропалительного побега из Of Ash and Steel. И до чего же эта часть проекта хороша! Игра не вываливает на вас всё мифологическое мироустройство этой вселенной разом, а позволяет всё самостоятельно увидеть, прочувствовать, понять, став частью больших и не очень событий.

Например, поучаствовать в местных интригах и разборках высоких особ, примкнув к Ордену Семи. С этой организацией нам предстоит ощутить на себе все тягости и вызовы рыцарской жизни. Но если же идеалы и взгляды военизированной организации вам не подходят, то всегда можно вступить в ряды Вольных охотников, которые не слишком хорошо ладят с рыцарями Грейшафта. А можете какое-то время и вовсе не влезать в дрязги основного сюжета, а заняться чем-нибудь для души.

К примеру, станьте чемпионом местной арены, где предстоит сойтись с самыми разными бойцами Грейшафта. Это и способ получше понять боевую систему, и возможность подзаработать наличности вместе с опытом. Не хотите лишний раз трогать местную «боёвку» — не беда, попробуйте ранту, кулачный бой, представляющий собой своеобразную тактическую мини-игру, где важно предугадывать атаки противников и наносить удары по незащищённым местам.

И, конечно, вас ждёт уйма побочных квестов — один другого колоритнее. Например, можно выяснить, кто подкинул обгаженные портки в огород Нереста, нашего спасителя из начала игры. Ответ — неожиданный и уморительный. Или вот мужику на дороге надо помочь вернуть четыре колеса от телеги, что выльется в продолжительный и неочевидный вояж по округе, в ходе которого предстоит и мечом помахать, и по камням попрыгать, и даже договариваться. Жаль, последнее колесо для квеста нельзя, например, украсть. Такие сомнительные дела предлагает Шейд — пройдоха раздобыл ключ от одного перспективного сундука и ему нужен сообщник. Помощь требуется жителям Грейшафта и в более тонких материях — трактирщик Тибор расстраивается, что давно не видел Берту из рыбацкой деревни, и просит нас выяснить, всё ли с девушкой в порядке…

Едва ли не каждый квест предлагает интересные вводные, живых персонажей, а большинство заданий ветвятся и открывают альтернативные пути достижения цели. Да даже каноничное проникновение в город, прямо как в Gothic, можно осуществить аж четырьмя разными способами (и это только те, что я нашла). Например, просто заплатив страже ворот за вход; или же, нахамив служивым, вынудить тех напасть на нас… и просто пробежать мимо; или же проделать в стене тайный проход, если у вас хватит силы; или же самый неочевидный, но зато исключительно рабочий — проявить редкостное мастерство эквилибристики и по камням у стены добраться до точки, из которой вас тут же перенесёт в город. Квест в последнем случае почему-то засчитан не будет, но зато как приятно констатировать свою находчивость.

Впрочем, хоть Of Ash and Steel и позволяет вытворять подобные фортели, временами моё стремление познать все возможности альтернативных путей ломали мне игру. Побочный квест не засчитался — обидно, но не беда. А вот когда ломается основная цепочка заданий, тут уж ничего не поделать. Либо ищите решение проблемы в сообществах Steam, либо откатывайтесь на раннее сохранение с надеждой, что там ещё ничего не сломалось, либо живите дальше в проклятом мире, который сами и создали. У меня, как вы поняли, так и произошло: сюжетный персонаж просто не стал давать мне дальнейшие указания и вёл себя как-то странно. И, сверившись с информацией о квесте из сообщества, я поняла, что у меня проблемы…

Довольно странно, что в проекте, подталкивающем к необычным решениям и поиску альтернативных путей, так легко сломать квестовую последовательность. И конечно, едва ли потеря часа-двух, а то и десяти-двадцати игрового процесса положительно скажется на общем опыте и впечатлениях. В конце концов, гейм-дизайнеры ролевых игр уже давно научились продумывать ситуации, в которых альтернативные пути учитываются игрой и дают возможность проходить так, как проходится, без ущерба для целостности нарратива и систем. Но Of Ash and Steel верна эпохе до конца, даже там, где этого делать не стоило.

***

Несмотря на ворох технических проблем, сломанное прохождение и неуклюжую боевую систему, Of Ash and Steel не вызывает резкого негатива — спасибо героям, историям, миру и той искренней любви, которую разработчики явно вложили в своё детище. И конечно, если вы без ума от ролевых игр вроде «Готики», то останетесь в полном восторге. Но если нет, проект от Fire & Frost покажется вам чересчур требовательным к времени и эмоциональным затратам, без которых не получится прочувствовать всю его скрытую красоту.

Достоинства:

живые персонажи, интересные квесты и увлекательная основная история;

глубокая ролевая составляющая;

дух хардкорных ролевых игр нулевых со всеми плюсами…

Недостатки:

…и очевидными минусами, которые могут легко омрачить общее впечатление;

топорная боевая система — может, и осознанный выбор, но явно не самый удачный;

для игры, приветствующей импровизацию, Of Ash and Steel слишком часто ломается из-за этой самой импровизации.

Графика Несмотря на условно современные текстуры и некоторые эффекты, общее визуальное воплощение, включая анимации и мимику, полностью отсылает к игровой эпохе нулевых. Но зато проработка локаций на высоте — города и веси, леса, бухты и катакомбы полны мелких деталей и интересных визуальных нюансов. Звук Звуковой дизайн также воспринимается как оммаж ролевым играм старой школы, включая неуместные по контексту фразы неигровых персонажей или странные перепады громкости. Но в целом Of Ash and Steel звучит ностальгически-приятно. Путешествие в прошлое обеспечит и колоритная русская озвучка, исполненная в той самой слегка экспрессивной манере, за которую игроки так любят Gothic и другие игры эпохи. То же можно сказать и про саундтрек, каждой нотой вызывающий отчётливую тоску по «ролёвкам» двадцатилетней давности. Одиночная игра Исключительно требовательная к вашему времени и силам ролевая игра с интересным миром, увлекательной историей и симпатичными персонажами. Оценочное время прохождения Около сорока часов на закрытие основной сюжетной линии и большинства побочных квестов, и даже больше, если будете выполнять каждое поручение и хвататься за каждую возможность побыть в этом мире подольше. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Нишевая ролевая игра для ценителей, щеголяющая глубокой проработкой систем, мира, истории и персонажей, а ещё уймой устаревших технических и гейм-дизайнерских решений. Последнее, при всём уважении к классическим играм, сейчас вызывает смешанные чувства.

Оценка: 7,0/10

