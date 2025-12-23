Сегодня 23 декабря 2025
Умные очки Apple дебютируют в 2026 году, но дополненную реальность придётся подождать

Слухи уже давно приписывают Apple намерение представить умные очки в конце 2026 года. Устройство, которое может называться Apple Glasses или Apple Vision, не получит поддержку дополненной реальности в первой версии. Вместо этого очки будут работать как аксессуар к iPhone с акцентом на взаимодействие с голосовым помощником Siri.

Источник изображений: 9to5mac.com

Источник изображений: 9to5mac.com

Презентация очков, как пишет журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), станет важнейшим шагом на пути к реализации многолетней цели генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook) и может состояться ближе к концу следующего года, а реальные продажи устройства, вероятно, начнутся позднее. Гурман отмечает, что «Кук сделал эту идею приоритетной для компании и полон решимости создать продукт, лидирующий в отрасли, раньше, чем это сможет сделать Meta».

По замыслу главы Apple, очки должны быть лёгкими и удобными для ежедневного ношения. «Грандиозное видение Кука… не изменилось за десятилетие. Он хочет создать настоящие очки дополненной реальности — лёгкие очки, которые клиент мог бы носить весь день. Элемент дополненной реальности будет накладывать данные и изображения на реальные объекты», — пишет Гурман в своём материале.

Несмотря на то что Apple Vision Pro не стал коммерческим хитом, его программная платформа visionOS и концепция пространственных вычислений уже задали техническое направление для будущих продуктов компании, а первые умные очки Apple даже без дополненной реальности дадут представление не только о будущем программном обеспечении для AR-очков, но и об их аппаратной конструкции.

Источник:

apple, тим кук, умные очки
