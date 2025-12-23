Соавтор Call of Duty и нынешний босс Battlefield Винс Зампелла погиб в автокатастрофе

Исполнительный вице-президент франшизы военных шутеров Battlefield Винс Зампелла (Vince Zampella), курировавший разработку Battlefield 6, скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщает NBC4 Investigates.

По данным NBC4 Investigates, Зампелла получил несовместимые с жизнью травмы в результате автокатастрофы, случившейся 21 декабря в 12:45 по местному времени на шоссе Angeles Crest Highway в Южной Калифорнии.

Сообщается, что автомобиль 2026 Ferrari 296 GTS, в котором находился Зампелла, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. Пассажира выбросило из салона (он умер в больнице), а водитель скончался на месте.

Где именно находился Зампелла в машине (за рулём или на пассажирском сидении) на момент аварии и по какой причине транспортное средство съехало с дороги, репортаж Калифорнийского дорожного патруля не уточняет.

Зампелла прославился благодаря работе ведущим гейм-дизайнером культового шутера Medal of Honor: Allied Assault, а впоследствии вместе с Джейсоном Уэстом (Jason West) и Грантом Кольером (Grant Collier) основал Infinity Ward (Call of Duty).

После расставания с Activision в 2010 году Зампелла учредил Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi), которую спустя семь лет приобрела Electronic Arts (по её заказу Medal of Honor: Allied Assault и создавалась).

У руля франшизы Battlefield Зампелла оказался на исходе 2021 года. Под его руководством разработчики из объединения Battlefield Studios выпустили Battlefield 6 — самую быстро продаваемую игру серии.