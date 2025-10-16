Battlefield 6 установила новый рекорд скорости продаж для франшизы — 7 миллионов копий за три дня

Вслед за аналитиками данными о продажах военного шутера Battlefield 6 от разработчиков из объединения Battlefield Studios в официальном пресс-релизе поделилось издательство Electronic Arts.

Как стало известно, запуск Battlefield 6 стал одним из самых масштабных среди игровых и развлекательных продуктов в 2025 году, побив державшиеся много лет рекорды прошлых игр серии.

За первые три дня после релиза продажи Battlefield 6 по всему миру превысили 7 млн копий — новый рекорд франшизы. За этот же период пользователи наиграли более 15 млн часов и поучаствовали в 172 млн матчей.

Генеральный менеджер бренда Battlefield Байрон Бид (Byron Beede) поблагодарил фанатов за вклад в развитие проекта: «Вместе с игроками мы задались целью сделать лучшую Battlefield в истории. И это только начало».

«Мы ценим ваше участие в знаменательном запуске Battlefield 6. В ближайшие недели вас ждёт много интересного», — намекнул исполнительный вице-президент франшизы Винс Зампелла (Vince Zampella).

По всей вероятности, Бид и Зампелла имеют в виду предстоящий первый сезон Battlefield 6. Он стартует 28 октября, будет разделён на три этапа и как никогда наполнен контентом, включая карты, режимы, события и оружие.

Battlefield 6 вышла 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S без поддержки русского языка. Пиковый онлайн игры на старте в Steam превысил 747 тыс. человек, что лучше результата любой Call of Duty на площадке.