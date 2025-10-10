Пиковый онлайн Battlefield 6 в Steam на релизе достиг 750 тысяч человек — это больше, чем у любой Call of Duty

Внезапная неделя бесплатного доступа к Call of Duty: Black Ops 6 не смогла отвлечь игроков от релиза Battlefield 6. Запуск долгожданного военного шутера от Electronic Arts оказался самым крупным за всю историю обеих серий в Steam.

Как передаёт портал SteamDB, пиковый онлайн Battlefield 6 за первые полтора часа после выхода превысил 747 тыс. человек — это 14-е место в общем рейтинге Steam и лучший показатель в истории серии.

Предыдущим рекордом франшизы в Steam были 156,6 тыс. человек во время открытой «беты» Battlefield 2042. Новинка также опередила лучший результат игр Call of Duty — 491,6 тыс. (достигнут в ноябре 2022 года после релиза Warzone 2.0).

С высоким пиковым онлайном, впрочем, приходят длинные очереди на вход. Насколько длинные? В 531 тысячу человек, судя по опубликованному в Steam пользователем Agnost скриншоту (см. изображение ниже).

Разработчики Battlefield 6 уже отреагировали на ситуацию, напомнив, что система очередей призвана поддерживать стабильность игры во время подобных наплывов пользователей: «Впускаем так много человек, как можем».

Battlefield 6 вышла сегодня, 10 октября, в 18:00 по Москве на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S без поддержки русского языка. Игра стоит от $70 и не продаётся на территории России.

Критики назвали Battlefield 6 достойной перезагрузкой серии после неудачной Battlefield 2042, а пользователи Steam пока оставляют «смешанные» отзывы (рейтинг 58 %) — в основном из-за технических проблем и неудобств с установкой.