Яркий мультиплеер и бледная кампания: критики вынесли вердикт Battlefield 6

Амбициозный военный шутер Battlefield 6 от издателя Electronic Arts и разработчиков из объединения Battlefield Studios в преддверии горячо ожидаемого релиза получил первые оценки от западных критиков.

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже свыше 90 обзоров Battlefield 6 со средним рейтингом 84 % (PC, PS5) и 88 % (Xbox). На OpenCritic картина схожая — 84 % при более чем 50 отзывах (игру рекомендуют 92 % журналистов).

Самой высокооценённой игрой серии остаётся Battlefield 2 (91 % на Metacritic). Battlefield 6 опередила по среднему баллу Battlefield 5 (73−81 %) и Battlefield 2042 (61−68 %), но уступила Battlefield 1 (87−89 %).

Рецензенты остались в восторге от тактильного геймплея, динамичной боевой системы, возвращения привычных классов, разнообразия карт и режимов в мультиплеере, системы разрушений, атмосферного дизайна звука и качественной графики.

В минусы проекту записали пресную и вторичную сюжетную кампанию, отсутствие значимых инноваций в геймплее, малое количество больших карт, местами неуклюжий интерфейс, технические неурядицы и проблемы с ИИ.

Критики сходятся во мнении, что Battlefield 6 получилась достойной перезагрузкой серии после неудачной Battlefield 2042. Кампания надолго в памяти не задерживается, а сетевые баталии как никогда зрелищны и увлекательны.

Battlefield 6 выйдет завтра, 10 октября, в 18:00 по Москве на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Первый сезон стартует 28 октября и принесёт с собой (в три этапа) новые карты, режимы, события и оружие.