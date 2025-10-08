Activision отметит релиз Battlefield 6 неделей бесплатного доступа к Call of Duty: Black Ops 6

Амбициозный военный шутер Battlefield 6 от Electronic Arts выйдет всего через пару дней, и издательство Activision решило использовать этот момент для привлечения внимания к своей серии Call of Duty.

Activision в официальном блоге Call of Duty объявила, что на протяжении ближайшей недели прошлогодний боевик Call of Duty: Black Ops 6 можно будет опробовать совершенно бесплатно на всех целевых платформах.

Речь идёт о полном доступе к сюжетной кампании, мультиплееру (более 40 карт, десять режимов) и «Зомби» (все шесть карт, но без рейтинговых игр), а также новому контенту из хэллоуинского обновления The Haunting (стартует 9 октября).

Бесплатный доступ к Call of Duty: Black Ops 6 откроется 9 октября в 19:00 по московскому времени и продлится до 16 октября (20:00 МСК). Для сравнения: Battlefield 6 стартует 10 октября в 18:00 по Москве.

Ранее сообщалось, что Activision внимательно следит за Battlefield 6, но угрозу для Call of Duty в ней не видит. Похоже, однако, компания всё же хочет оттянуть внимание игроков от главного конкурента в жанре.

Пока Call of Duty: Black Ops 6 отправлена отвлекать внимание геймеров от Battlefield 6, к релизу готовится уже Call of Duty: Black Ops 7. Накануне Activision продлила бета-тестирование игры до 9 октября.

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate и PC). Игра позиционируется как «самая умопомрачительная» в истории серии.