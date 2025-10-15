Ближе к Call of Duty, чем когда-либо: аналитики раскрыли ударные продажи Battlefield 6

Аналитическое агентство Alinea Analytics поделилось наблюдениями в отношении первых успехов на фронте продаж военного шутера Battlefield 6 от Electronic Arts и Battlefield Studios, вышедшего на прошлой неделе.

По данным Alinea Analytics, продажи Battlefield 6 за первые несколько дней после релиза превысили 6,5 млн копий. Популярнее всего игра оказалась в Steam (более 3,5 млн копий), а далее идут PS5 (1,5 млн+) и Xbox (1,2 млн+).

Таким образом, выручка с продаж Battlefield 6 уже превышает $350 млн. В Alinea Analytics отмечают, что это ближе к показателям Call of Duty, чем когда-либо в истории премиальных шутеров Electronic Arts.

Ежедневно в Battlefield 6 играет от 2,3 до 2,5 млн пользователей Steam (на PS5 показатель составляет около миллиона), что, подчеркнули в Alinea Analytics, необычайно стабильно для шутера (даже премиального).

Порядка 45 % аудитории Battlefield 6 в Steam до этого не прикасались к Battlefield 2042 (37 % на PS5). Среди пользователей игры 47 % пробовали Helldivers 2, 45 % — The Finals, 44 % — Marvel Rivals, а по 38 % — Battlefield 5 и Ready or Not.

В Alinea Analytics прогнозируют, что если Electronic Arts удастся сохранить импульс, не подкачать с контентом и успешно запустить режим королевской битвы, то Battlefield 6 может стать самой ценной игрой-сервисом издателя.

Battlefield 6 вышла 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S без поддержки русского языка. Пиковый онлайн игры на старте в Steam превысил 747 тыс. человек, что лучше результата любой Call of Duty на площадке.