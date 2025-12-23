Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Учёные «оживили» экзоскелеты мёртвых рак...
реклама
Новости Hardware

Учёные «оживили» экзоскелеты мёртвых ракообразных — и получили роботов

Инженеры из лаборатории CREATE при Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL, Швейцария) разработали роботов на основе экзоскелетов мёртвых лангустинов — мелких ракообразных, также известных как скампи или дублинские креветки. Эти органические структуры, обычно отправляемые на утилизацию, оказались подходящим материалом для создания так называемых биогибридных роботов, сочетающих биологические структуры и технические компоненты.

Источник изображения: 2025 CREATE Lab EPFL (CC BY-SA 4.0)

Источник изображения: 2025 CREATE Lab EPFL (CC BY-SA 4.0)

Материал панциря представляет собой высокоминерализованную и сложно структурированную органическую структуру под названием хитин. Он отличается прочностью, медленной скоростью биологического разложения и оптимален для создания сложных движений. Как пояснила руководитель лаборатории Джози Хьюз (Josie Hughes), экзоскелеты сочетают минерализованные оболочки с суставными мембранами, обеспечивая тем самым баланс жёсткости и гибкости, и позволяя сегментам двигаться независимо в робототехнических задачах.

Исследователи оснастили экзоскелеты эластичными элементами, имитирующими сухожилия, и моторизованной базой, которая обеспечивает сокращение и расслабление, аналогичные работе мышц. В результате, как пишет научный журнал IFLScience, получились устройства с удивительно естественной подвижностью, несмотря на то что исходный материал представлял собой уже не живую материю. Один из прототипов, созданный из хвоста лангустинов, был превращён в роботизированные клешни-захваты, способные поднимать предметы массой до 500 граммов. В тестах такой захват уверенно справлялся с объектами разной формы и плотности — например, мог поднять как помидор, так и тонкую шариковую ручку. Другой прототип — плавающий робот с двумя «плавниками» — легко развивал скорость до 11 сантиметров в секунду (около 0,2 мили в час).

Сара Ким (Sareum Kim), ведущий автор исследования, отметила, что их работа впервые продемонстрировала возможность интеграции пищевых отходов в роботизированные системы, сочетая устойчивый дизайн с принципами повторного использования. Такой подход, по её словам, позволяет не только сократить отходы, но и упростить конструкцию роботов по сравнению с традиционными аналогами из пластика и металла.

Учёные также отметили, что, хотя природные формы не всегда оптимальны с инженерной точки зрения, они часто превосходят искусственные решения и дают ценные подсказки для создания функциональных устройств на основе тонких биологических принципов. Сообщается, что это не первый случай применения мёртвых животных в робототехнике: например, в 2022 году учёные из Университета Райса (Rice University) уже превращали мёртвых пауков в роботизированный инструмент, способный поднимать и удерживать предметы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные создали камеру для наблюдения за электронами в их естественной среде обитания
Учёные создали 3D-принтер для печати изо льда без холода — только вода, вакуум и чистая физика
Учёные подтвердили, что социальные сети вредят детскому мозгу и развивают СДВГ
США буквально отстали от мира — блэкаут в Колорадо замедлил национальный эталон времени на 4,8 микросекунды
72 Тбайт передали на 1000 км всего за 96 минут: Китай испытал передовую сеть для научных и ИИ-данных
Марсианский ровер Perseverance приблизился к обновлению рекорда пробега по поверхности другой планеты
Теги: роботы, ученые, наука
роботы, ученые, наука
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.